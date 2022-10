Tras volverse hombre y 10 años en Televisa, exactriz de TV Azteca llega a 'Hoy' con trágica noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien empezó su carrera en TV Azteca pero actualmente lleva más de 10 años en Televisa, nuevamente logró apoderarse de la atención en las redes sociales debido a que en el Twitter del programa Hoy compartieron una trágica noticia sobre ella. Se trata de Mariazel, quien sufrió un accidente de tránsito cuando estaba yendo a sus ensayos del reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

La oriunda de Barcelona, España, quien inició su trayectoria desde que era muy pequeña e hizo su debut actuando en la obra de Caperucita Roja compartía créditos con Manuel 'El Loco' Valdés (qepd), sin duda alguna es una de las celebridades más queridas de la actualidad. Se sabe que estudió durante 3 años en el CEFAT y luego se incorporó de lleno al Ajusco grabando capítulos de Lo que callamos las mujeres y las telenovelas Machos y Los Sánchez.

Sin embargo, desde hace más de una década 'Zel' se unió a las filas de la televisora de San Ángel donde se le ha dado la oportunidad de estar en exitosos proyectos como Me caigo de risa, Está cañón, Más Deporte, La Jugada, Tribuna Interactiva entre algunos otros. La española de 40 años también es sumamente guapa y no ha tenido problema en admitir que se ha hecho varios arreglitos en el rostro para seguir embelleciéndose.

Actualmente Marizel forma parte de Las Estrellas Bailan en Hoy, reality en el que ya participó y fue una de las parejas favoritas del público pues sus coreografías eran impecables y arriesgadas ya que llegó al punto de volverse hombre para una presentación. En esta ocasión la conductora forma parte de la edición Campeón de Campeones al lado de Yurem y lamentablemente hace unas horas vivió un trágico accidente que casi la deja fuera del concurso.

A través de la cuenta de Twitter del programa Hoy compartieron un video en el que la conductora española informa que se involucró en un choque automovilístico, del cual por fortuna resultó ilesa: "Ahora si que yo no choqué, me chocaron, estaba en Periférico y el de atrás, ¡fun! con todo, se me estampa", platicó y señaló que aunque se encontraba bien físicamente, lo que más la tenía preocupada es que no iba a llegar a los ensayos con Yurem.

Estoy preocupada porque bailamos mañana y este era nuestro único horario de ensayo... estamos bien, sentí el latigaso en el cuello y ya saben que mi coco es el cuello".

Mariazel detalló que días atrás ella había tenido un sueño en el cual también se involucraba en un choque y eso la dejó impactada pues se volvió realidad. Aunque la conductora había adelantado que era probable que su baile con Yurem en LEBEH no saliera bien, este miércoles 26 de octubre ella y su compañero llegaron con todo a la pista de Campeón de Campeones y dejaron sin palabras al jurado y a la audiencia pues presentaron una buena coreografía.

