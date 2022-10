Actrices de 'Mi secreto' cometen tremendo error en plena transmisión y los exhiben en YouTube

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En diversas ocasiones, varios actores han señalado que grabar una telenovela puede ser sumamente arduo, ya que, llegan a tener hasta 12 horas de llamado por día. También se sabe que, aunque en una escena se vea tan sólo a una persona en la cámara, lo cierto es que el lugar puede estar lleno por: el productor, director, asistentes, maquillaje, camarógrafos, entre otros. Es por este motivo que, en ocasiones, pueden surgir algunos errores que, en primera instancia podrían pasar desapercibido.

La realización de una telenovela puede ser dura, ya que, tras grabar las escenas deben pasar por post producción, donde armarán los capítulos, añadirán o quitarán tomas y pondrán la música de ambientación. Es decir, previo a que el capítulo de un melodrama sea emitido por primera vez tuvo que pasar por distintas etapas e incluso debió ser visto por para recibir luz verde, aún con todo ello se puede colar uno que otro error, tal y como le ocurrió a Mi secreto.

'Mi Secreto'

Parece ser que este error le costó bastante a la producción completa, debido a que, los televidentes sí percataron de él y no dudaron en señalarlo en redes sociales y hasta algunos youtuber realizaron videos al respecto. En caso de que tu no veas la telenovela o haya pasado por desapercibido para ti, presta mucha atención porque a continuación lo leerás paso a paso. Todo comienza en una escena en la que aparecen Macarena García ('Natalia'/'Valeria) y Daniela Martínez Caballero ('Melisa Riberol'), en la que ambas discuten, hasta aquí todo bien.

El problema llega cuando Daniela se refiere a Macarena como 'Valeria', esto es debido a que, si bien ese es su nombre real en la ficción, se supone que el personaje de 'Melissa' ignora este dato, porque toda la trama de la novela gira entorno a que nadie sabe que Macarena está suplantando la identidad de su mejor amiga, 'Natalia'. La situación habría sido diferente si Maca se hubiera sorprendido, pero esto no ocurrió así, ni siquiera se inmutó, lo que llamó la atención de todos los espectadores.

Este problema no ocurrió una vez, ya que Daniela se dirigió a Macarena con el nombre de 'Valeria' dos veces, lo que en definitiva molestó un poco a los fans; sin embargo, no es solo eso, ya que, el youtuber, 'Manu Díaz' mencionó que Maca debe maquillarse un lunar, debido a que el personaje de su mejor amiga tiene uno, pero en diversas escenas no ha aparecido y ni ella ni los personajes hacen nada al respecto, porque éste debería ser un detonante para que la intriga salga a la luz.

Fuentes: Tribuna