Adiós TV Azteca: Filtran a la siguiente eliminada de 'Exatlón México'; saldría una atleta azul

Ciudad de México.- La polémica en Exatlón México sigue subiendo de nivel y es que durante los últimos días se han vuelto a ver roces entre los integrantes de Contendientes y Famosos, sobre todo porque ya se acerca el viernes de eliminación. En las redes sociales ya circula el nombre de la próxima persona eliminada del reality de TV Azteca y se ha filtrado que se trataría de una atleta del equipo azul.

Se sabe que este jueves 27 de octubre los participantes de la sexta temporada del programa conducido por Antonio Rosique jugarán por primera vez ExaBall y que se pondrá en disputa la villa 360. Además en los avances la producción dejó ver que los contendientes siguen molestos con Yahel, a quien señalan de no jugar limpio en los circuitos: "No me voy a poner a discutir, no porque sea él (Andrés), sino con nadie más", dijo el integrante de los rojos.

Como se sabe, durante la primera semana no hubo eliminado en Exatlón México pues Rosique decidió darle unos días más para que se adaptaran pero el siguiente viernes un atleta se tuvo que despedir y en este caso fue Manuel Paniagua, joven empresario originario de Hermosillo, Sonora que practica waterpolo. Mientras que la semana pasada los rojos se tuvieron que despedir de uno de sus integrantes y en este caso fue Germán Sánchez.

El reconocido clavadista, quien es medallista de Juegos Olímpicos, no demostró tener un gran rendimiento durante las semanas que pasó en las playas de República Dominicana y eso provocó su eliminación. Lastimosamente durante la noche de mañana viernes 28 de octubre otro participante tendrá que ser eliminado del Exatlón México y en las redes sociales ya circulan spoilers de que el equipo Contendientes perdería otro elemento.

De acuerdo con información filtrada en el Canal de YouTube Mago Cósmico, la siguiente eliminada del reality sería Verónica Aldrete, quien ha sido muy criticada por el público debido a su bajo rendimiento y es que consideran que cada circuito que recorre es un "punto seguro" para los rojos. Ella es originaria de Jalisco, tiene 32 años y además ya es mamá de un pequeño llamado Félix. Además de practicar boxeo, también es artista plástica.

