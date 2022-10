Adiós TV Azteca: Gabo Cuevas se ahoga en llanto en 'VLA' y renuncia en vivo a '¡Quiero Cantar!'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El controversial reportero Gabriel o Gabo Cuevas de nueva cuenta está dando de qué hablar entre el público de la empresa TV Azteca debido a que este jueves 27 de octubre armó tremenda polémica en pleno foro del programa Venga la Alegría. El ahora influencer se dejó ver ahogado en llanto ante las cámaras y confesó que está sumamente dolido por las críticas que ha recibido en ¡Quiero Cantar!, por lo cual quiere dejar la competencia.

Desde la semana pasada el oriundo de Champotón, Campeche, manifestó su inconformidad con el jurado del reality musical de VLA pues considera que hay favoritismo hacia ciertos concursantes, como Kristal Silva y Mariano Sandoval. Antes de la presentación que hizo esta misma mañana, la producción del matutino compartió una entrevista en donde Gabo nuevamente arremete contra el famoso chef.

Asimismo, platicó con el corazón en la mano recordando que él es una persona que se suele frustrar muy rápido y que odia las injusticias: "Yo creo que el jurado quiere ver a un Gabo que miente madr..., que diga estúpido, porque por más que trato de estar en mi centro (en paz), ya no puedo, lo que más me frustra son las injusticias y aquí hay muchas, hay muchos comentarios, no es posible que sigamos teniendo menos calificaciones que Mariano".

Fuente: YouTube Venga la Alegría

Asimismo, Gabo dijo que para su interpretación del tema Te besé no ensayó porque quería cantar "cule..." como Mariano para v er si así le subían la calificación. Al terminar su presentación en el escenario, el también locutor de radio explotó y hasta rompió en llanto: "Ya no quiero seguir en la competencia por la razón de que, no quiero que la gente me vea como una persona grosera, pero es muy frustrante por luchar por un espacio y que siempre te pongan trabas".

El discípulo de Flor Rubio dijo estar agradecido con la producción de VLA por la oportunidad pero asegura que no está feliz concursando en ¡Quiero Cantar!: "Ya no estoy disfrutando el reto. Yo soy un claro ejemplo de las personas que tienen una baja autoestima por su físico, entonces que te comparen por ponerte un rímel y el cabello rosado… Yo le echo un chorro de ganas a la vida, a mi aspecto, fui bulímico, tengo muchos complejos y perdón que llore, pero soy un ser humano".

Tanto Flor como Laura G le mostraron su apoyo a Cuevas para que supere este bache y le suplicaron que no abandone la competencia pues creen en su potencial: "Te pido que dejes a un lado el tema de Mariano, tú eres único, Mariano es único, pero lo que no te voy a perdonar es que por más enojado que estés hay que reírse de uno mismo y hacerlos por el público, te lo dice la mujer que más sufrió en ¡Quiero Cantar!", dijo la regiomontana.

Las opiniones de los televidentes quedaron divididas luego de escuchar a Gabo pues muchos consideran que tiene razón y que el jurado no está valorando a las personas que realmente cantan. Sin embargo otra gran parte del público del Canal Azteca Uno recordó que el reportero ha sido bastante conflictivo en el pasado y consideran que este es solo un berrinche tal como lo hizo cuando participó en dos temporadas de Survivor México.

Fuente: Tribuna y YouTube Venga la Alegría