Aislinn revela que el día más "duro" de su vida fue cuando nació su hija; Mauricio Ochmann reaccionó

Ciudad de México.- El pasado miércoles, 26 de octubre, Aislinn Derbez conmovió a sus más de 12,2 millones de seguidores en Instagram, después de que compartió una fotografía de ella misma, al borde del llanto, a lado de un largo texto, en el que abrió su corazón y compartió cuál había sido el "día más duro" de su vida. Ante esto, su exmarido, Mauricio Ochmann, no pudo contenerse y reaccionó de la siguiente manera.

La hija de Eugenio Derbez es una artista que gusta de contar algunas experiencias que ha tenido a lo largo de su vida, cosa que hace a través de su podcast, La Magia del Caos o bien, en la aplicación de la cámara multicolor, donde habla sobre los avances que tiene como persona, así como a nivel profesional. Es por este motivo que, varios de sus seguidores no se sorprendieron con la publicación que hizo el día de ayer.

En el texto, la actriz de La Casa de las Flores y A la mala recordó cómo fue su 25 de febrero del 2018, fecha de suma importancia para ella porque fue el día que dio a luz a Kailani, la hija que concibió con el actor de Sin ti no puedo. De acuerdo con sus declaraciones fue un momento sumamente duro y doloroso para ella, aunque también fue el mejor día de su vida. La hijastra y amiga de Alessandra Rosaldo contó que estuvo 36 horas de parto y que en aquel tiempo no tuvo descanso alguno, ya que las contracciones no se detenían.

Aislinn relató en su texto que, tanto ella como Mauricio se habían preparado para la llegada de Kailani; sin embargo, no aplicaron nada de lo que planearon, ya que, así funciona la maternidad, en ocasiones. La actriz de Hazlo como hombre, mencionó que, aunque era muy feliz de tener a su hija con ella y se planteó darle el mejor ejemplo siempre, la realidad es que las cosas no se pusieron más fáciles después del parto.

Me costó ese primer año... No dormir más de tres horas seguidas por un año entero, las complicaciones hormonales, entre muchas otras cosas pueden llegar a sentirse insoportables

Cabe señalar que en la última transmisión de La magia del caos, Aislinn Derbez se mostró al borde del llanto en distintas ocasiones y aunque no mencionó cuáles habían sido las causas de su tristeza, si relató que la vida no suele ponerse más "fácil", por lo que es posible que la actriz haya estado atravesando por algún momento difícil que no mencionó al aire, aún así procuró mantener una buena actitud con su invitado. Por otro lado, Mauricio Ochmann reaccionó en la sección de comentarios con una serie de emojis chocando palmas y con un corazón, lo que habría indicado su solidaridad con la actriz.

