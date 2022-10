En la cárcel y desfigurada: Tras divorcio y 10 años retirada de Televisa, actriz aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras acabar en la cárcel y desfigurada en una de sus telenovelas, una famosa protagonista aparece en redes del programa Hoy pues luego de su divorcio, ventila las razones por las que no volvería con su exesposo y él le responde. Se trata de Lucero, quien dejó de hacer melodramas en Televisa hace 10 años para enfocarse más en la música y hasta hacer una gira musical con su ex, sin embargo, ahora se sincera sobre los motivos por los que nunca volvería con Mijares.

Como se recordará, Lucero empezó su carrera en la televisora de San Ángel cuando era una niña, participando en programas como Chiquilladas y telenovelas como Chispita. Posteriormente se volvió una de las protagonistas más cotizadas, actuando en Alborada, Lazos de amor, Soy tu dueña y Por ella soy Eva, esta última en el 2012. Desde entonces la 'Novia de América' no ha vuelto a participar en un melodrama.

En Mañana es para siempre, proyecto del 2008, dio vida a la villana 'Bárbara Greco' y tuvo uno de los finales más trágicos en la ficción pues acabó desfigurada y en la cárcel. Esta telenovela, protagonizada por Fernando Colunga y Silvia Navarro, será retransmitida por TlNovelas el próximo 7 de noviembre. Respecto a su vida personal, aunque su boda con Mijares fue una de las más mediáticas en su momento, pues ambos se convirtieron en la pareja del momento y el enlace hasta fue transmitido en Televisa, su relación acabó en divorcio en el 2011.

Y debido a que han seguido trabajando juntos y muestran llevarse muy bien luego de dos hijos en común, fanáticos no pierden la esperanza de que ambos puedan retomar su romance. No obstante, esto llegó a oídos de Lucero, quien aclaró tajante en su gira 'Hasta que se nos hizo' si podrían volverse realidad los deseos de sus fans: "No te pasa eso de cuando dicen 'Ay, yo creo que ya van a volver'. Y nosotros '¡No, espérate!'", dijo.

Minutos después, la también cantante dijo una de las razones por las que no volvería con el intérprete de El Privilegio de amar. Aunque él la enfrentó y le preguntó: "Es que, ¿tan mal la pasaste?", ella le respondió: "No, la pasamos muy bien, pero no así como para repetirlo otra vez. ¿Es que sabes qué pasa?, que luego ya los que vuelven, qué flojera. Porque ya te sabes todo, o sea, ya no es la novedad. Imagínate que yo me vuelvo a casar con Manuelito. Pobre, pero imagínate que me tiene que volver a oír cantar, tiene que volver a ver cómo lavo los trastes, cómo barro, cómo trapeo, cómo cocino", dijo.

Ya al final Lucero intentó cambiar de tema, sin embargo, Mijares aprovechó para balconearla: "Todas esas cosas yo las hacía, yo trapeaba, yo cocinaba, ¿verdad, Fernando Fiore? Te estoy viendo, ¿verdad que sí?", preguntó ella, a lo que Mijares rápidamente respondió: "Tú eres testigo de que no movía un dedo, eh", mientras que la actriz se defendió: "ay, si yo alguna vez te hice quesadillas y aunque no te hiciera quesadillas, ¿verdad que soy bien buena gente? Además, Manuelito, no se puede estar así muy guapa y muy preciosa y haciendo quesadillas", concluyó.

