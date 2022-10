Enferma y divorciada: Tras volverse hombre y unirse a TV Azteca, actriz de Televisa renuncia a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora queda fuera del programa Hoy tras volverse hombre y estar unos años en TV Azteca. Se trata de Michelle Vieth, quien reveló en plena transmisión en vivo que no podía continuar su participación en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy en Televisa debido a un serio problema de salud, por el cual la tendrán que operar el próximo mes. Como se recordará, Vieth entró reemplazando a Sugey Ábrego, quien tuvo que salir de viaje con su mamá.

Michelle, quien se ha divorciado en varias ocasiones, debutó en Televisa en 1995 actuando en Acapulco, Cuerpo y Alma. Dos años después vino su primer protagónico en Mi pequeña traviesa, melodrama en el que se transformó en hombre pues hizo un doble personaje junto a Héctor Soberón, quien luego se convertiría en su exesposo. Vieth también actuó en Amigas y Rivales, Mujeres engañadas, Clase 406 y Mundo de fieras.

No obstante, Vieth perdió su contrato de exclusividad en la televisora de San Ángel y se cambió a TV Azteca donde se unió al elenco de La Otra Cara del Alma y luego se retiró 8 años de la actuación. En 2021 volvió a la pantalla chica en Mi fortuna es amarte y aunque ha sido señalada por presuntamente someterse a varios arreglitos para mejorar su imagen, Michelle se ve mejor que nunca y ahora es conductora en Cuéntamelo Ya!. No obstante, se integró temporalmente al elenco del matutino Hoy.

Michelle Vieth y Silverio en 'LEBEH'

Como se recordará, Vieth fue elegida para reemplazar temporalmente a Sugey Ábrego en Las Estrellas Bailan en Hoy, sin embargo, lamentablemente no pudo presentarse a bailar por una enfermedad que la aqueja, aunque en un inicio se había mostrado feliz y entusiasmada: "Regreso a Las Estrellas Bailan en Hoy pero a apoyar a mi familia porque sé que Sugey se ausentará unos días y aquí vengo con todo a apoyarla y apoyar al equipo", dijo. Y aunque se le vio ensayando con Silverio Rocchi para hacer la presentación de baile en el matutino, la actriz contó que además había perdido condición.

Eché la flojera por año y medio, casi dos... estos son los estragos de echar la flojera. No vengo con el nivel que traen todos los demás competidores así que me toca echarle el triple de ganas", sostuvo.

"Durante los ensayos noté a Michelle rara y creo que ella no me quería decir del todo", dijo Silverio ante las cámaras del matutino mientras que Michelle aclaraba que le estaban "temblando las piernas". "Me dijo: 'no me siento bien, me tienen que operar en noviembre, tengo anemia'", aclaró Silverio. Finalmente, Michelle aclaró: Me diagnosticaron anemia y tengo una condición que se llama adenomiosis, un sangrado constante entonces por indicación de mi ginecólogo tengo que retirarme la matriz".

"Tengo el alma en un hilo y obviamente con todo lo que traigo, hormonas arriba y para abajo. Tenía muchas ganas, el ensayo que vieron fue del lunes y por más ganas o ímpetu y ensaye, desgraciadamente el cuerpo no me responde. El doctor ya me regañó y me dijo que tengo que estar en reposo 15 días mínimo para poder estabilizar eso que vengo acarreando desde hace 6 meses y posteriormente me tendré que realizar una operación", indicó Michelle al borde del llanto.

Silverio le deseó que se recupere pronto y le dedicó emotivas palabras para que pueda regresar con él a bailar. Michelle por su parte pidió a los jueces oportunidad de cuando mejore, ella pueda regresar a hacer la coreografía. "Espero nos puedan dar oportunidad y oportunidad a Silverio", sostuvo. Por su parte, Silverio invitó a una amiga, la actriz Lorena Bargalló para que bailara con él y los jueces estuvieron de acuerdo, deseándole a Michelle recuperar su salud lo antes posible.

Fuente: Tribuna