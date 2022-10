Gabriel Soto: El actor de Televisa rompe el silencio sobre los rumores de ruptura con Irina Baeva

Ciudad de México.- El evidente distanciamiento entre Irina Baeva y Gabriel Soto ha desatado un sinfín de especulaciones alrededor de la pareja. Mientras unos aseguran que el amor que se profesaban terminó por apagarse, otros afirman que la actriz rusa se habría cansado de esperar a su prometido para llegar al altar, e incluso se dice que ella le habría sido infiel con otro hombre.

Irina y Gabriel se colocaron en la mira pública tras la celebración del cumpleaños número 30 de la también modelo, debido a la sencilla felicitación que le dedicó el mexicano y la corta respuesta que realizó la famosa ante este día tan especial. A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, el actor de Televisa fue cuestionado por la prensa sobre este tema, por lo que inmediatamente dijo:

"Irina ya llega en unos días, vamos a festejar y vamos a estar juntos, yo seguiré grabando". Al respecto del poco tiempo que han compartido y los escasos mensajes que se han dedicado desde que anunciaron el aplazamiento de su boda, Soto reveló:

Ella estuvo en Catar un mes, estuvo en Rusia un mes, estuvo en Nueva York casi 3 semanas, o sea, realmente no hemos subido porque no hemos estado (juntos), y cuando hemos estado no nos preocupamos por estar subiendo cosas en Internet y en Instagram, o sea, no es necesario para nosotros, así que no se preocupen".