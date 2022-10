Salió del clóset: Tras 15 años en 'Hoy', Galilea Montijo confirma divorcio de su esposo en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras más de 27 años en Televisa, la conductora del programa Hoy Galilea Montijo confirmó un posible divorcio de su esposo Fernando Reina en plena transmisión del programa Netas Divinas. Sí, luego de varios rumores de que su matrimonio de 11 años con el político podría llegar a su fin, es la misma tapatía quien habla al respecto, dejando en shock a sus compañeras Consuelo Duval, Natalia Téllez, Paola Rojas y Daniela Magún, y a la experta Nilda Chiaraviglio.

La confesión de la tapatía sucedió esta semana en el programa transmitido por Unicable y viene después de que hace unos meses decidiera salir del clóset. Sí, pues Gali ha dado de qué hablar por sus revelaciones, sobre todo porque se confesó como "heteroflexible", afirmando que así como se puede enamorar de un hombre puede hacerlo de una mujer, impactando a usuarios y desatando aún más sospechas sobre si su relación con el padre de su hijo había terminado.

Galilea Montijo y Fernando Reina

La conducta se sinceró como nunca antes, luego de verse envuelta en varios escándalos en su vida personal y rumorarse que sería despedida de Hoy luego de presuntamente perder su contrato de exclusividad en San Ángel. Y es que Galilea, quien hace unos meses cumplió 11 años casada con Reina, mencionó que tuvo 'momentos fuertes' con su esposo y ambos decidieron tomar terapia para resolver sus problemas.

"No sé si estés de acuerdo conmigo o me vas a regañar o diagnosticar", dijo Galilea a la experta, para luego añadir: "Yo sí creo que cuando la vida te pone retos como pareja y los pasas sí te volteas a ver diferente. Hablo de mi caso que hemos tenido momentos muy rudos, muy fuertes, muy difíciles", confesó, a lo que Consuelo Duval le pidió explicar. "Incluso llegamos a pensar en separarnos el algún momento. Tomamos la terapia que nos fue muy bien, a cada uno como individuo", señaló Montijo.

"Yo vi muchas cosas que nunca pensé que las tenía ¿no? Fui a terapia y literal me encontré con un espejo en la terapia. Me fue muy bien, descubrí muchas cosas en mi persona que hoy en día agradezco porque las quiero y las abrazo con todos mis defectos y mis virtudes. Yo era una persona que no aplaudía ni mis éxitos ni m sobaba en mis fracasos. Era una persona como muy... me daba miedo a mí misma", confesó dejando a todas sorprendidas.

¿Su relación sigue tambaleándose? Pese a que se ha dicho que viven separados, que Reina la dejó y se fue a Estados Unidos y demás rumores, lo cierto es que la conductora afirmó que la terapia los fortaleció: "Cuando yo paso después de la terapia a voltear a ver la pareja que tengo y él que sabe también, nos dimos cuenta de lo que somos como individuos, después como pareja, después como familia (..) aceptarnos, reconocer nuestros errores. Sí siento que volteas y después de los fregadazos dices: pensé que era más difícil esto. Nos volvimos más fuertes como pareja", finalizó.

