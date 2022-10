Salió del clóset: Tras besarse con actor y 4 años en Televisa, exgalán de TV Azteca vuelve a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso galán de las telenovelas, quien formó parte de TV Azteca durante al menos 8 años y a partir de 2018 se unió a las filas Televisa, volverá al programa Hoy luego de haber renunciado a la conducción a mediados de 2021. Se trata de Lambda García, quien empezó su carrera en la empresa del Ajusco participando en melodramas como Se busca un hombre, Cachito de mi corazón, Pasión Morena, Cielo Rojo, La otra cara del alma, Las Bravo, entre otras.

Además también formó parte del talento de Telemundo con las series El Chema y El Señor de los Cielos, pero finalmente hace 4 años decidió cambiarse a las filas de la televisora de San Ángel para formar parte de la novela La Reina Soy Yo y al poco tiempo recibió la oportunidad de unirse al elenco del matutino que le hace la competencia a Venga la Alegría por invitación de la productora Magda Rodríguez (qepd).

Sin embargo, durante el verano de 2021 García decidió abandonar el programa del Canal de Las Estrellas debido a que decidió volver a la actuación y se integró al elenco de Amor dividido, melodrama protagonizado por Gabriel Soto y Eva Cedeño donde dio vida a un personaje gay que se enamora de su mejor amigo. Incluso los famosos protagonizaron un beso ante las cámaras pero fue censurado para pasarlo al aire.

Pero hace unos meses el actor, quien ha tenido romances con otros famosos como Polo Morín, Luja Duhart y actualmente Diego Oseguera, dio la sorpresa de renunciar a Televisa para regresar a Telemundo participando en el reality Top Chef VIP donde resultó ganador del primer lugar. No obstante, hace algunos días el youtuber Edén Dorantes platicó con él y le preguntó si estaría dispuesto a volver a conducir Hoy y así respondió:

Mira, no sé... no sé qué es lo que vaya a pasar con mi vida. Siempre me la vivo al día a día, no sé qué vaya a pasar", declaró.