Salió del clóset: Tras volverse mujer y renunciar a Televisa, exconductor de 'Hoy' llega a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien renunció a su exclusividad en Televisa luego de más de 20 años y se volvió mujer, aparece en las pantallas de Ventaneando de TV Azteca. Se trata de Adrián Uribe, quien en su amplia trayectoria artística ha interpretado a personajes para los que se ha transformado en mujer y hasta ha salido del clóset al dar vida a 'Carmelo' y a otros más conocidos como 'El Vítor' y 'Poncho Aurelio', sin embargo, ahora que no tiene contrato con nadie, aparece en la competencia.

Como se recordará, el comediante lleva más de 20 años trabajando en la empresa de San Ángel. A lo largo de su carrera ha participado en programas como Humor es... Los Comediantes, La Hora Pico, La Parodia, Programa Hoy y 100 Mexicanos Dijieron. En estas emisiones de comedia siempre destacó como uno de los más carismáticos, sin embargo, dejó en shock al revelar que decidió renunciar a su exclusividad en Televisa para hacer proyectos en otras plataformas.

Adrián Uribe como 'Carmelo'

Y no solo ha hecho comedia, sino que también ha participado en telenovelas, protagonizando Como tú no hay dos. Tras casi morir de peritonitis hace unos años y rumorarse que había sido despedido por una supuesta deuda del hospital, esto fue mentira. Uribe incluso fue visto en las instalaciones del Ajusco, pero no llegó a ningún acuerdo y hace unas semanas estrenó su talk show De noche pero sin sueño, actualmente al aire por Las Estrellas.

Luego de que la actriz y conductora Consuelo Duval revelara que hace unos años renunció a Televisa y uno de los motivos fue que se enteró que aunque Adrián Uribe llevaba menos tiempo que ella en la televisora, pero ganaba mucho más que ella. Consuelo luego volvió a San Ángel y continuó trabajando, sin embargo, ahora Adrián Uribe fue abordado por reporteros, quienes le cuestionaron qué piensa de sus declaraciones. En entrevista con el programa Ventaneando de TV Azteca reveló:

"De hecho ella me lo dijo, un día habló conmigo y me dijo 'perdón, pasó esto, me ganó un momento de al víscera, la verdad es que te quiero amigo' y pues nada, yo creo que a todos nos puede pasar. Finalmente en esta carrera que nos vaya bien a todos y cada quién sabe cómo hacerlo y no puedes compararte con nadie. Esta carrera es de altibajos entonces hay que aprovechar los momentos pero le está yendo increíble a ella, que nos vaya bien a todos. Yo la quiero y es mi amiga y no pasa nada", sostuvo.

Siempre lo tomo como aspiracional porque siento que es mejor que tomarlo del lado del coraje porque tú solito lo bloqueas", respondió sobre el éxito de otros compañeros.

Momento a partir del minuto 29:19 del video:

Fuente: Tribuna