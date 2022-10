Subió 32 kilos: Tras divorcio y veto de Chapoy, conductora de 'Hoy' deja Televisa y aparece de luto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa exconductora de Ventaneando, quien fue despedida de TV Azteca luego de varios años en el programa del Ajusco y vetada de todas las televisoras presuntamente por orden de Pati Chapoy, abandona los foros de Televisa y el programa Hoy. Se trata de Martha Figueroa, quien a través de su cuenta de Instagram se vistió de luto y confirmó la muerte de su exesposo y padre de su hijo, Luis Carlos Tovar.

Como se recordará, Martha formó parte del elenco original de Ventaneando en los años 90 junto a Pepillo Origel, Pedro Sola y Pati Chapoy, a quien señaló hace unos días de ser "insoportable" y de haberla tratado mal, igual que Daniel Bisogno. Martha reveló en una entrevista que en 1998 Pati habría ordenado vetarla y que no le dieran trabajo en ningún lado: "Estaba desempleada acá y vetada acá. No tenía chamba (…) Tronamos Pati y yo y no quisimos saber nada ninguna de la otra. Sí fue malilla conmigo".

Me enteraba que no me daban chamba por su culpa o conseguía chamba y me la quitaban porque ella dijo", contó Martha el año pasado.

Instagram @juanjoseorigel

La polémica periodista de espectáculos, quien se puso una banda gástrica hace unos años para bajar de peso luego de subir hasta 32 kilos, ahora se viste de luto y se ausentó de los programas en los que actualmente aparece en televisión. Y es que Martha confirmó a través de redes sociales que tiene el corazón roto, pues falleció su exmarido y padre de su hijo Alex, el señor Luis Carlos Tovar. Junto a una fotografía donde ambos aparecen juntos caminando de espaldas, escribió:

"Murió Carlos Tovar. Se cruzó en mi camino hace 30 años y fue inevitable querernos tanto. Nos casamos y le dimos vida a la persona más extraordinaria y hermosa del mundo: Alex, mi @vaquirris. Después fuimos amigos en las buenas y en las peores. Siempre juntos. Ya lo estoy extrañando", escribió la periodista, despidiéndose de su expareja, con quien al parecer llevaba una muy buena relación aún después de su divorcio.

De inmediato, compañeros del medio artístico le hicieron llegar sus muestras de cariño y condolencias como Mauricio Mancera, Roxana Castellanos, su coconductor en Con Permiso y amigo Juan José 'Pepillo' Origel, la villana de telenovelas Chantal Andere, Maite Perroni, Angelique Boyer y su compañera en el programa Hoy Tania Rincón. Todos le mandaron abrazos y buenos deseos para poder salir adelante de esta trágica muerte.

Instagram @figuerolas

Fuente: Tribuna