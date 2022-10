Tras 5 años desaparecida de Televisa, actriz vuelve con protagónico a 'Hoy' y hunde a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz reapareció en el programa Hoy este jueves 27 de agosto para presumir por todo lo alto que regresa a las telenovelas por la puerta grande y es que fue contratada como protagonista del melodrama que promete hundir el rating de TV Azteca. Se trata de la también cantante Dulce María, quien estuvo 5 años alejada de las novelas de Televisa y ahora regresa con Pienso en ti.

La intérprete originaria de la CDMX inició su carrera siendo parte del grupo musical Jeans (ahora JNS) y luego estuvo activa durante 18 años en la empresa de San Ángel. Su debut fue a través del programa El club de Gaby y luego llegó a melodramas como Alondra, El vuelo del águila, DKDA Sueños de juventud, Locura de amor, Primer amor a mil x hora, El juego de la vida y Clase 406, por mencionar algunas.

Pero sin duda alguna el proyecto más exitoso de Dulce fue Rebelde, el cual duró al aire de 2004 a 2006 y interpretó a la famosa 'Roberta', actuando al lado de Anahí, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez, con quienes formó el popular grupo RBD. El año pasado la cantante de 36 años se negó a participar en el reencuentro de la banda titulado Ser o parecer, alegando que prefería enfocarse en su maternidad.

Tras haber sido concursante del reality ¿Quién es la máscara?, donde lamentablemente no consiguió llegar a la gran final, este 2022 Dulce María por fin volverá a los foros de grabación de Televisa pues hace algunas horas se confirmó que ella protagonizará la novela Pienso en ti al lado de David Zepeda. En el elenco confirmado están otros famosos como Alexis Ayala, Jessica Díaz, Claudia Silva y hasta Brandon Peniche.

Dulce María, cuyo último melodrama fue Muy padres de Imagen TV en 2017, platicó en exclusiva con reporteros del programa Hoy sobre cuál es su sentir de regresar a la actuación luego de haberse convertido en madre: "La verdad sí, estoy muy muy contenta, muy agradecida de que estén confiando en mí para este personaje y esta historia tan bonita, que tiene mis dos pasiones que es cantar y actuar", explicó.

Dulce María y David protagonizarán 'Pienso en ti'

Asimismo, la estrella capitalina señaló que siente muchos nervios de volver a la televisión ahora que ya tiene una hija: "A la vez estaba como de 'no me quiero despedir de la bebé', pero es parte de lo que soy, es parte de mis sueños, a ver cómo me va". Dulce también habló sobre su ausencia en la boda de Maite y echó por tierra los rumores de que está distanciada de los RBD, además de que dijo que podría haber un reencuentro:

Si a la mía no fue ninguno, estaríamos rotísimos, no pude estar pero eso no quiere decir que haya ese cariño y relación".

