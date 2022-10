Tras hacer oficial su noviazgo con Matías Novoa, Michelle Renaud hace inesperada confesión

Ciudad de México.- El pasado 6 de octubre, Michelle Renaud sacudió al mundo de la farándula cuando reveló que había iniciado una relación con Matías Novoa, actor con quien protagonizó el melodrama de La herencia, hace poco tiempo. Este hecho causó sensación, precisamente porque mientras ella se encontraba grabando la novela producida por Juan Osorio, todo apuntaba a que mantenía un noviazgo con Osvaldo Benavides, incluso una fuente le mencionó a TV y Novelas que ella había sido la causante del truene del actor de María la del Barrio con su exnovia, Esmeralda Pimentel.

A raíz de ello, la actriz de La sombra del pasado y Las hijas de la luna comenzó a llenar su cuenta oficial de Instagram con videos de momentos románticos con Novoa e incluso hace un par de semanas mostró que lo convenció de meterlo a su tina de hielos, hecho que le ganó una serie de críticas por parte de sus seguidores, ya que, aparentemente a todas las personas que conoce las "obliga" a realizar dicha actividad.

Michelle Renaud y Matías Novoa

Créditos: Instagram @michellerenaud

Resulta ser que este jueves, 27 de octubre, la protagonista de La reina soy yo compartió un largo mensaje en donde hizo una larga confesión y es que, todo parece indicar que su relación con el actor de Vencer el Pasado y La doña va más en serio de lo que muchos podrían imaginar, esto es debido a que Renaud reveló que ambos comparten un "hogar", aunque se desconoce sí realmente ya viven juntos o se refiere a una metáfora.

Al principio de su mensaje, la estrella de Pasión y Poder compartió que, gracias a Novoa ahora tiene una familia sumamente grande y es que, hay que recordar que el actor, al igual que Michelle tiene a un hijo, mismo que engendró con la actriz venezolana María José Magán, en el año 2011, lo que significa que el pre adolescente es mayor que Marcelo, el pequeño de Michelle, pero dado a la felicidad que Renaud expresó en su mensaje, parece ser que todos se llevan bien.

Hoy en la mañana me desperté tan enamorada y llevo tantos días despertándome así (...) Hoy caminando en el jardín de nuestro hogar (porque ya se siente como un hogar) pensaba 'wow los sueños sí se hacen realidad' (...) Despertar con el hombre que más me gusta en el mundo, que más amo, con la persona que tiene un switch mágico para hacerme reír, que más me enseña (...) que además me regaló una familia enorme como la que siempre soñé