Actriz de 'MasterChef Celebrity' despotrica contra la prensa y desmiente pleito con Ricardo Peralta

Ciudad de México.- Todo parece indicar que esta temporada de MasterChef Celebrity está que arde, ya que, tras los dos meses que el reality show de TV Azteca ha estado al aire han surgido más de una polémica vinculada a sus participantes, quienes no han dudado en demostrar qué tan picante puede ponerse el show de telerrealidad. Recién el pasado fin de semana surgió una nueva controversia en la cocina más grande México.

Todo comenzó el pasado domingo, 23 de octubre, cuando la revista TV Notas publicó una disputa que presuntamente habría sido protagonizada por Karla Sofía Gascón y Ricardo Peralta, misma que se originó en el capitulo de la moda del show conducido por Tatiana, donde todos los equipos debían presentar un vestido hecho con materiales comestibles. En aquella ocasión la actriz de Nosotros los nobles mostró su prenda mientras citaba una canción de su autoría, titulada, Jackie y Nuca, los ositos pequeñitos. Hecho que no fue bien recibido por 'La Loba', quien tachó a la histrionista de Rebelde (2022) de "ridícula".

Esta situación no pasó por desapercibida para la celebridad quien más temprano que tarde sacó el tema a colación, luego de ver unas fotografías del youtuber en una alfombra roja, mientras utilizaba un blazer con decorado de estampado de rosas: "¡Ah, vale Ricardo! Que era yo la "ridícula" por mi canción de 'Jackie y Nuca, los ositos pequeñitos', en el capítulo de la moda de 'MasterChef Celebrity'. Ok, ok, ahora entiendo todo, qué tonta soy. La verdad se ve increíble el guardapolvos rosa, ese sí me lo agenciaba para mí", declaró Gascón.

Por su parte, Peralta retuiteó el comentario de Karla con una mordaz, pero corta respuesta: "Tocó atacarse", acompañada de un emoji que pide que guarden silencio. Esta noticia fue replicada por varios medios de comunicación, al grado que llegó a los ojos de Gascón, quien reaccionó molesta porque diversos portales aseguraban que ella mantenía un pleito con Ricardo, cuando la realidad sería una sumamente distinta.

Es por esta situación que, durante la tarde de este viernes, 28 de octubre, Sofía exhibió en su cuenta de Twitter a la mayoría de medios que mencionaron lo de su supuesta pelea con Peralta e hizo una fuerte declaración: "La última vez que hablé con Ricardo fue para desearle que lo pasara muy bien en sus vacaciones, ¿dónde está la tremenda pelea? ¡Ah! Que se refieren a los pedazos de subnormales que pasean por aquí a decir pen... Perdón", declaró Karla. Lo que cerraría el tema de una posible discrepancia entre ambos famosos.

