Adiós TV Azteca: Tras renunciar a 'Hoy', corren a conductor de 'VLA' y se despide ahogado en llanto

Ciudad de México.- Entre lágrimas, un polémico conductor se despide de Venga la Alegría luego de que se reportara que ejecutivos habían decidido sacarlo del matutino de TV Azteca. Se trata de William Valdés, quien confirmó este viernes 28 de octubre que era su último día en la competencia del programa Hoy. Entre lágrimas, el cubano confirmó que salía del aire y recibió emotivas palabras de sus compañeros, quienes tampoco se esperaban su salida.

Como se recordará, William ha estado en varias empresas. Primero empezó a trabajar en Estados Unidos, uniéndose al elenco de Despierta América de donde fue despedido y tiempo después pidió disculpas al aire por su mal comportamiento. Posteriormente llegó a México y se unió al elenco del programa Hoy en Televisa, sin embargo, él optó por renunciar porque recibió una oferta en el Ajusco donde lo invitaron a ser conductor digital del reality Exatlón México. Ya en 2020 se unió al equipo de Venga la Alegría y tras dos años ahí, le tocó despedirse.

Ya el periodista de espectáculos Álex Kaffie había reportado este jueves que William había sido despedido del matutino, lo que él mismo confirmó horas más tarde en su encuentro con a prensa en los Eliot Awards: "Mañana es mi último programa, fue una decisión de una nueva administración que tiene grandes ideas para el programa pero yo muy agradecido con TV Azteca". Y al ser cuestionado sobre si se irá a Telemundo a Sandra Smester, dijo:

No he tenido ningún contacto sobre eso. Soy free agent y puedo trabajar donde quiera, ojalá me llegue una oportunidad pronto".

Pese a lo repentino de la noticia, afirmando que fue todo el mismo día, aseguró que se queda con lo bonito: "Me llevo una gran familia y estando en Venga la Alegría y TV Azteca me confirma que sí se puede hacer una familia en esta industria que es muy fuerte (...) Me acaban de avisar hace 5 horas. Llamaron a mi mánager, no me llamaron a mí pero no pasa nada mañana iré con toda la actitud a cerrar ese ciclo", comentó.

Posteriormente, luego de aclarar que por lo menos lo dejaron despedirse del público a diferencia de otros programas y que aunque le dijeron que seguiría en TV Azteca él "no cree" que sea así, ahora Valdés se despidió este viernes de su rol de conductor del programa ahogado en llanto y muy agradecido por la oportunidad que tuvo de pertenecer al matutino de TV Azteca. Luego de una semblanza en video de sus mejores momentos en el programa, señaló:

"Estoy muy agradecido, muy agradecido con Dios, con esta oportunidad que me llegó en un momento que no tenía para dónde ir. Este es un ciclo que se cierra para mí, es un ciclo que agradezco porque ustedes son mi familia aquí en México. Las ganas de yo levantarme todos los días y venir a Venga la Alegría a pasármela con ustedes no tiene precio", expresó con lágrimas en los ojos mientras sus compañeros lo abrazaban.

Pese a la triste noticia, Valdés quiso dejar en claro que no se quedó sin trabajo: "Voy a seguir en Azteca, solamente estoy fuera de Venga la Alegría, pero sigo con mi familia de Azteca y estoy muy agradecido con cada una de las personas que siempre ha creído en mí y a ustedes los voy a extrañar como nunca y al público también y a todo el equipo de producción que son lo máximo", explicó.

Por último, el artista de 28 años no pudo contener el llanto y manifestó: "Me despido de Venga la Alegría y los quiero mucho y muy agradecido con esta oportunidad que me dieron, fui y soy muy feliz (...) y como dice Sergio (Sepúlveda), este es el mejor trabajo del mundo". Habrá que esperar para conocer el próximo proyecto del conductor, quien también participó en programas como La Academia y MasterChef Celebrity México.

Fuente: Tribuna