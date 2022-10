Divorciada y desfigurada: Tras 'volverse hombre' y retiro de Televisa, protagonista aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz, quien cambió los protagónicos en las pantallas de Televisa por el fisicoculturismo, aparece en redes del programa Hoy. Se trata de Vanessa Guzmán, quien no solo destacó en la actuación, sino que también fue reina de belleza hace más de dos décadas, sin embargo, hace unos años decidió abandonar los foros para enfocarse en una disciplina que transformó su cuerpo y la dejó irreconocible.

Como se recordará, Vanessa empezó su carrera artística de la mano de la televisora de San Ángel y actuó en melodramas como Camila, Tres Mujeres, Siempre te amaré, Entre el amor y el odio, Amar otra vez, Alborada, Atrévete a soñar y Soltero con hijas, su último proyecto en la pantalla chica. Desde entonces, empezó a dedicarse al fisicoculturismo, disciplina que le ha traído fuertes críticas y hasta comparaciones con un "hombre" por sus músculos.

Vanessa Guzmán ha tenido un cambio físico

Aunque la mexicana de 46 años está en la mejor forma de su vida y tiene una salud envidiable, no han faltado quienes han despotricado contra su pérdida de peso, asegurando que no solo "parece hombre", que "le salió bigote" y que está "desfigurada", sino que también se ve mal y perdió su belleza. Esto aunado a que varios colegas del medio artístico como René Strickler y Cynthia Klitbo indicaron que era muy conflictiva, sin embargo, ella respondió que en realidad padece una difícil enfermedad, la ansiedad.

Y aunque ella está feliz en su nueva faceta y sigue triunfando, en esta ocasión, aparece en redes del programa Hoy pues la actriz se defendió de nueva cuenta contra los haters y los comentarios negativos. Tras una larga ausencia de redes, reapareció con una fotografía sin filtros y a través de su cuenta oficial de Instagram se dejó ver al natural después de entrenar y con un tajante mensaje que causó revuelo en redes sociales.

Instagram @vanessaguzmann

"Al natural, sin filtros, sin luces, sin maquillaje. Me amo, me acepto y si no te gusta problema tuyo, no mío", escribió en el contundente mensaje. Las palabras de la artista fueron aplaudidas por sus seguidores, pues aseguran que usuarios en redes sociales a veces se escudan en una red social para criticar a los demás. Vanessa incluso lanzó una campaña para erradicar el abuso de opinión en las plataformas públicas bajo el hashtag '#NoAlAbusoDeOpinion', con el que busca poner un alto al agredir a personas sobre su físico.

Twitter @programa_hoy

