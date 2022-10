Estrella de 'Zoey 101' destapa una turbia experiencia que tuvo con Dan Schneider

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Corría el año 2005, cuando la cadena Nickelodeon estrenó el primer episodio de Zoey 101, producida por Dan Schneider; sin embargo, lo que pocos sabían era que tras la transmisión de su último capítulo, estrenado el 2 de mayo del 2008, la serie continuaría dando de qué hablar, ya que si bien, muchos adolescentes se dejaron deslumbrar por las divertidas aventuras de la hermana de Britney Spears, la realidad detrás de cámaras podía ser un poco más turbia.

El pasado miércoles, 26 de octubre, la actriz de 30 años, Alexa Nikolas, misma que dio vida a la hiperactiva 'Nicole', acudió al podcast, Real Pod, donde contó una perturbadora anécdota que involucra a Dan, quien en diversas ocasiones ha sido acusado por otros actores que estuvieron bajo su mando en el tiempo que estuvo trabajando para la cadena infantil, tal fue el caso de Jenette McCurdy, actriz de I Carly, quien narró todo en su libro: Me alegra que mi mamá haya muerto.

Alexa Nikolas en 'Zoey 101'

Como muchos sabrán, existen fuertes rumores de que Dan solía abusar de las menores que llegaron a trabajar para él e incluso algunos han afirmado les pedía que se vistieran con bañadores y posaran para él, entre otras muchas cosas. Parece ser que Alexa fue una de las menores que sufrió a manos de Schneider. Según la celebridad de Mad Men, el productor estaba presente en cada prueba de vestuario.

Según información brindada por la histrionista, ella se cambiaba en un vestidor cubierto por una cortina, mientras que Schneider la esperaba del otro lado sentado. Luego le tomaban fotografías y Dan las pedía para llevárselas: "Cada vez que tenía prueba de vestuario, siempre tenía que estar en ellos. Gracias a Dios que había una cortina, pero él estaba literalmente (sentado) en (una) silla, justo a fuera de la cortina", declaró Nikolas.

Alexa Nikolas asegura que Dan Schneider iba a las pruebas de vestuario

La actriz mencionó que, en aquel entonces, eso no le parecía extraño, debido a que Dan era el productor de la serie; sin embargo, todo cambió cuando comenzó a trabajar en otras producciones, donde notó que, cada vez que hacían pruebas de vestuario, los productores, no se encontraban en el lugar; fue entonces que se enteró de que, en realidad, los productores no solían acudir a dichas pruebas.

Comencé a darme cuenta cuando estuve en otras producciones, dije: 'Oh, entonces el creador no está en la habitación para las pruebas de vestuario' y recuerdo que decían: 'No. Simplemente les enviamos una foto y lo aprueban con los productores

Dan Shchneider dejó de trabajar para Nickelodeon en el año 2018, según información exclusiva de Page Six, la empresa le ofreció 7 millones de dólares para que se marchara de la empresa; sin embargo, se estima que el productor estrella de la televisora también deseaba retirarse de la polémica compañía. Pese a la ola de malos comentarios de los actores que trabajaron con él, Schneider continúa negando cualquier acusación en su contra.

