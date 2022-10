Le quitan todo: Vetan a afamado cantante de este reconocido programa: "Prohíbo que venga"

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- La farándula es una industria que puede llegar a ser caprichosa, ya que, en ocasiones, uno puede pasar de la cima del mundo hasta ir a lo más bajo. Casos han habido muchos; sin embargo, el más reciente es el del controversial rapero, Kanye West, a quien ya se le retiraron diversos contratos millonarios, así como también su abogada, Camille Vasquez le dio la espalda, después de que el exesposo de Kim Kardashian hizo desatinados comentarios sobre la comunidad judía.

Como algunos recordarán, desde principios del mes de octubre, el ahora conocido como Ye envío algunos mensajes cuestionables hacía los miembros de esta religión, lo que le valió su expulsión de Instagram, luego de Twitter y aunque el famoso se negaba a ser 'cancelado', prontamente las casas de moda con las que tenía tratos le dieron la espalda, entre ellas se puede mencionar a Balenciaga, Vogue y Adidas.

Cancelan a Kanye West por comentarios contra la comunidad judía

Tras ello, la abogada de Johnny Depp, quien fue contratada recientemente por Kanye lo dejó, luego de una semana de haber trabajado con él, precisamente porque no se retractaba sobre sus comentarios hostiles hacía los judíos. El pasado jueves, 27 de octubre, la escuela que West había fundado en memoria de su madre, Donda Academy cerró sus puertas y se desconoce si en algún momento reabrirá.

Prácticamente de manera paralela, un nuevo veto le llegó al señor West, aunque esta vez no se trataba de ninguna empresa de modas, sino de un programa de televisión producido en Nueva York, conocido como Late Show con Stephen Colbert. Resulta ser que el día de ayer, jueves, 27 de octubre, el conductor vetó a Ye de su show, aunque todo esto lo hizo a manera de monólogo cómico y con diversos toques de ironía con respecto al escándalo que está cayendo en el rapero.

Tengo un gran anuncio que hacer. Después de mucho pensar y reflexionar, yo, Stephen Colbert, prohíbo a Kanye West del teatro Ed Sullivan (...) Dado que mi jurisdicción se extiende hasta la mitad norte de Time Square, también prohíbo que venga al norte de Bubba Gump Shrimp. Manténgase alejado de Times Square antes de que asuste a los 'Elmos' que acechan en el punto de entrada", declaró el famoso

Stephen Colbert veta a Kanye West

Debido a que el escándalo de Kenye tiene cerca de tres semanas de haber comenzado, Colbert expresó que había demorado en vetar al también diseñador de modas porque, en realidad, es posible que él desconozca la existencia de su show: "No tengo excusas de por qué no hice esto antes, excepto quizás que él nunca ha estado en el programa, no teníamos planes para que él esté en el programa, nunca le hemos pedido que esté en el programa, y no estoy seguro de que sepa que tengo un espectáculo", añadió el hombre.

Fuentes: Tribuna