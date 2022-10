Luto en la música: Tras luchar contra severos problemas de salud, gran cantante pierde la vida

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- Una vez más el mundo de la farándula debe vestirse de luto, después de que una de las figuras más representativas del rock and roll haya perdido la vida, luego de haberse enfrentado a duros problemas de salud, mismos que le impidieron vivir uno de los momentos más importantes de su carrera. La noticia trascendió durante este viernes, 28 de octubre, y fue brindada por el representante del famoso.

Se trata de Jerry Lee Lewis reconocido por su extraordinario talento para tocar el piano al son del rock. Entre sus temas más conocidos se encuentran Great balls of fire, Breathless, Middie Age Crazi, Let's Twist Again, Whole lot of shakin, She even woke me up to say goodbye, entre otras muchas canciones. De acuerdo con información exclusiva de Page Six, la estrella se apagó a los 87 años de edad, en su hogar, en el condado DeSoto, Miss, en Texas, Estados Unidos.

Cabe señalar que desde el pasado 19 de octubre, varios de sus fans se estremecieron, después de que apareciera una inquietante publicación de Facebook en la página oficial de Jerry en donde explicaba que no podría asistir a su ceremonia de ingreso en el Salón de la Fama de la Música Country, que se celebró el pasado domingo, 23 de octubre, debido a que se encontraba demasiado enfermó para asistir, así como tampoco tenía las fuerzas suficientes para acudir a un evento de semejante magnitud.

Es con una profunda tristeza y decepción que les escribo hoy desde mi lecho de enfermo, en lugar de poder compartir mis pensamientos en persona (...) Hice todo lo que pude para tener fuerzas. Lo esperaba con ansias desde que me enteré a principios de este año. Mis más sinceras disculpas a todos ustedes por perderme este excelente evento, pero espero verlos a todos pronto

A raíz de esta publicación, el medio estadounidense TMZ lanzó un artículo en el que confirmaban el fallecimiento de Jerry Lee, el problema radicaba en que el pianista aún continuaba con vida, por lo que probablemente se trató de un dato erróneo que la revista digital habría recibido. Este hecho fue tomado a mal por el representante del intérprete, quien rápidamente desmintió dicho rumor: "(Jerry) está vivo, TMZ informó erróneamente de un aviso anónimo de toros".

Sin embargo, el medio Page Six declaró en exclusiva que fue el propio Farnum quien les envió un correo electrónico donde les confirmó que el icono de la música perdió la vida el día de hoy. Aunque por el momento se desconoce cuáles fueron las causas, se estima que todo está relacionado con los problemas de salud que había estado presentando durante las últimas semanas, aunque esto no es información oficial.

