Luto en la música: Tras sufrir enfermedades y lesiones, muere polémico cantante a los 87 años

Tennessee, Estados Unidos.- El mundo de la música y el rock and roll está de luto este viernes 28 de octubre, pues a tempranas horas se reportó el fallecimiento de un querido y polémico cantante, quien pasó a la historia por sus ritmos alborotados en el piano y por lo extrovertido que era a la hora de dar shows. Pese a sus escándalos, el artista fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy.

En la imagen, el cantante y pianista, Jerry Lee Lewis. (Q.E.P.D.) Foto: Internet

Se trata de la sensible muerte de la leyenda del rock, cantante y pianista, Jerry Lee Lewis. De acuerdo con medios estadounidenses, el llamado 'fanfarrón del country', ha muerto este viernes 28 de octubre del 2022, a los 87 años en su casa de Memphis, en el estado de Tennessee. La información que han difundido señala que si bien durante sus últimos años el artista sufrió por varias enfermedades y lesiones, este día pereció por motivos naturales.

Jerry Lee Lewis fue considerado uno de los líderes del rock and roll de Estados Unidos durante los años 50, pues desarrolló un papel fundamental en la configuración del sonido de este género, así como en la forma de dar espectáculos. Su clásico más conocido fue Great Balls of Fire, la cual se integró en una película del mismo nombre. Tanto esta canción como Whole Lot of Shakin’ Going On fueron incluidas en el Salón de la Fama de los Grammy.

Luego de que se confirmara la muerte del rockero, su antiguo colaborador Kris Kristofferson declaró que Jerry Lee Lewis fue "una de las mejores voces estadounidenses de todos los tiempos". Cabe destacar que el cantante hoy difunto formó parte de la generación de Elvis Presley, Chuck berry y Little Richard, grandes estrellas del género que deleitaron al público estadounidense e internacional durante los años 50.

Fuente: Tribuna