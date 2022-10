Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 28 de octubre para tu signo zodiacal; predicciones del día

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los famosos, te comparte el horóscopo de hoy, viernes 28 de octubre del 2022, para tu signo zodiacal, el cual incluye las predicciones del día en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡No te pierdas los mensajes del Universo!

Aries

Las personas nacidas en este signo tendrán un día muy especial en compañía de sus parejas; quizá se presenten problemas en el trabajo, debido a que los Aries son muy competitivos.

Tauro

Tu pareja tiene derecho a tener una vida lejos de ti, la dependencia solo hace daño, así que cuida mucho. En asuntos financieros, recibirás un bono extra en el trabajo.

Géminis

Debes tener mucho cuidado con lo que dices, géminis, y a quien le compartes los secretos que te confían, ya que eso puede generar problemas a nivel profesional y personal.

Cáncer

Escribir en un diario las cosas que te molestan y que te gustarían cambiar a largo plazo ayudará a que visualices bien tu futuro. Nunca es tarde para que comiences a cambiar tu forma de trabajo, tú puedes.

Leo

Los nacidos en el signo de Leo tendrán un viernes muy atareado, pero que se compasará con mucha diversión, así que tengan calma. Recuerden que todo exceso es malo, y que no todo el mundo los envidia.

Virgo

Tienes agendado un fin de semana muy movido, pues saldrás de fiesta y estarás en movimiento con las personas que más quieres. Trata de mantenerte bien hidratado para que tu piel no cambie.

Libra

Los enamorados Libra se encontrarán con mensajes especiales sobre su relación, los cuales les indicarán qué camino tomar; atentos a las canciones, palabras de amigos, o números.

Escorpio

Debes dejar de poner tanta atención a tus pensamientos, pues no todos son reales; trata de meditar algunos minutos, y verás cómo todo sale muy bien para ti en temas de salud mental.

Sagitario

Aunque has tenido mucha carga de trabajo, debes saber que valdrá la pena porque tu futuro se verá aún más brillante. Cuida más tus palabras con tu familia.

Capricornio

No dudes de que eres merecedor de ese nuevo puesto en el trabajo, y mejor pon toda tu atención para que las cosas salgan como quieres. La fortuna cambia para ti desde hoy.

Acuario

Hoy recibirás una gran noticia sobre una herencia familiar que creías perdida, así que trata de tener tus papeles en regla para agilizar cualquier proceso. Un camino nuevo se abre en tu vida.

Piscis

Las cosas en casa no están del todo bien, pero no te desanimes, verás que poco a poco la comunicación mejora el asunto. Come bien antes de salir de casa.

