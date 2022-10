"Pedófilo asqueroso": Tras acusarlo de abuso, Frida Sofía desenmascara sin piedad a Enrique Guzmán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace más de un año que Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, denunció a su abuelo Enrique Guzmán de presunto abuso sexual y a su madre por corrupción de menores, sin embargo, el pleito entre ambos sigue subiendo de nivel, sobre todo después de que el artista declarara que jamás perdonará a su nieta y que no quería saber nada de ella. A través de audios difundidos en el programa De Primera Mano, Frida le contesta a su abuelo y lo hace pedazos.

Como se recordará, el año pasado Frida reveló entre lágrimas al periodista Gustavo Adolfo Infante que su abuelo Enrique Guzmán presuntamente la tocó de manera inapropiada cuando apenas tenía 5 años. Después interpuso una denuncia penal contra él y luego contra su madre. Hasta la fecha, ambas relaciones siguen rotas y sin ninguna posibilidad de hacer las paces, mucho menos después de estas declaraciones de Frida, quien no se quedó callada ante lo dicho por su abuelo de no querer verla ni en su lecho de muerte.

Frida Sofía rompió su relación con Alejandra y Enrique Guzmán

A través de audios revelados por el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa de Imagen Televisión De Primera Mano, la joven influencer estalló contra el rockero tras enterarse de su reciente confesión: "Creo que lo que más asco e incongruencia o no sé, lo que me da, me da asquito, cuando dice 'pues es que es familia', no señor, o lo que sea, pedófilo, asqueroso, no soy tu fucking (maldita) familia, me vale ma... pero a veces la sangre no es tan gruesa cab... pedófilo, cul...", dijo Frida.

Posteriormente, la nieta de Silvia Pinal acusó al cantante de haber cometido un asesinato: "Se debería de preocupar, digo también es un narcisista, psicópata y que no tiene empatía, y que no siente absolutamente nada, pero ¿por qué no se pone a hablar de las vidas que debe?, a la gente que mató, al mesero. A ver ¿por qué no habla de esas cosas?, puerco", comentó la joven. Y agregó cómo se siente tras denunciar al cantante de 79 años.

"A mí me vale lo que diga, él es un cerdo y él lo sabe, y qué bueno que el mundo ahora lo sabe también porque de ahí no se baja, es un pedófilo, y eso no se cura", sostuvo. Finalmente, envió un contundente mensaje para su abuelo: "Que deje de hablar de mí... y que se enfoque en otra cosa, porque a mí ya... asqueroso de verdad, pero definitivamente no soy su familia y definitivamente, claro que necesita ayuda, pero una de las razones es él", pidió, de nueva cuenta avivando el pleito familiar que lleva ya varios años acaparano titulares.

Fuente: Tribuna