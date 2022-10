Querida cantante abre su corazón y confiesa que lucha contra una terrible condición

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El mundo de la farándula es uno de los más glamurosos; sin embargo, los miembros de este gremio suelen librar sus propias disputas detrás de cámaras y, en ocasiones, éstas suelen ser sumamente complicadas, tal y como le ocurrió a una afamada cantante, quien recientemente reveló que llevaba varios años luchando con una condición que le heredó a sus hijos tres hijos.

Se trata de la cantante, de 51 años, Gwen Stefani, famosa por escribir e interpretar temas como Hollaback Girl, What You Waiting For, Just a Girl, Bubble Pop Electric, The Sweet Escape, Hair Up y Don't Speak. Si bien la cantante rubia siempre aparecía con la mejor actitud para dar un gran espectáculo, la realidad que ella vivía en casa era completamente diferente a lo que solía mostrarle al público.

El pasado miércoles, 26 de octubre, la intérprete de No doubt acudió a la edición número 52 de los Premis Matrix de New York Women in Communications, donde fue reconocida por su larga carrera en la música; sin embargo la cantautora no se guardó nada y reveló que padecía dislexia, motivo por el que dar cada paso en su vida había representado todo un reto para ella: "Ser disléxica definitivamente ha tenido desafíos para mí en mi vida y diré que la ventaja disléxica probablemente me hizo quien soy".

Gwen Stefani revela que sus hijos no también padecen Dislexia

Este hecho se vio reforzado porque, la intérprete también escribe sus propias canciones, lo que pudo haber entorpecido su proceso creativo, aún así Gwen declaró que esta misma situación la ayudó a desarrollar mayor creatividad e incluso bromeó con el asunto, señalando que gracias a su éxito Hollaback Girl del 2004, ella le había enseñado a su público a deletrear la palabra 'banana'. Cabe señalar que esta no es la primera vez que Stefani menciona que tiene dislexia, ya que, ya había abierto su corazón en el programa con Zane Lowe, hace algún tiempo, donde reveló que sus hijos: Kingston, de 14; Zuma, de 12 y Apollo, de 6, también sufrían de este padecimiento, pero los tres acuden con especialistas para aprovechar su rendimiento académico.

De acuerdo con información del portal de Clínica Mayo, la dislexia es un trastorno del aprendizaje, debido que el usuario tiene problemas para relacionar sonidos con las letras y palabras. Esta afección también es conocida como la 'discapacidad para la lectura', es una consecuencia de diferencias individuales en las áreas del cerebro que procesan el lenguaje. Según información del mismo sitio, no hay manera conocida de corregir esta anomalía cerebral.

