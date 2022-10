Tras casarse con una mujer 21 años menor que él, actor es enviado de urgencias al hospital

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Pese a que en abril del presente año, Ángela Aguilar fue duramente criticada en redes sociales por tener una relación con un hombre que era 15 años mayor que ella, la realidad es que esto es bastante habitual en el mundo de la farándula, donde ejemplos hay bastantes como: Adrián Uribe y Thuany Martins, Alejandro Fernández y Karla Laveaga, Juan Osorio y Eva Daniela o Alexis Ayala y Cinthia Aparicio.

Esta situación también es bastante común en el medio del espectáculo de Estados Unidos donde, recientemente, un afamado actor contrajo nupcias con una mujer que era 21 años menor que él. Lamentablemente, su matrimonio no comenzó con el pie derecho, ya que, en su primer día como esposos, el artista tuvo que ser llevado de urgencias al hospital debido a un terrible dolor de espalda, así como lo lees.

Se trata de Josh Duhamel, famoso por aparecer en la saga de Transformes y en la película de Las Vegas, quien contrajo nupcias a mediados del mes de septiembre con su amada novia, la reina de belleza, de 28 años, Audre Mari; si bien, en aquel entonces, medios como Hola! cubrieron el evento como algo de ensueños, la realidad es que el actor de 49 estaba viviendo una pesadilla por un terrible dolor que lo aquejaba.

Todo salió a la luz este viernes, 28 de octubre, cuando Duhamel acudió al programa de entrevistas de la cantante Kelly Clarkson, The Kelly Clarkson Show. Durante el matutino, el hombre reveló que, a la mañana siguiente de su boda, él no podía levantarse, algo que provocó en él un ligero shock, sobre todo porque pensó en la diferencia de edad que había entre él y su esposa: "Ya soy mucho mayor que ella. No fue un gran comienzo, pero yo estaba como, 'Cariño, para bien o para mal'".

Duhamel reveló que Audre tuvo un ligero ataque de pánico al notar que su esposo no podía levantarse de la cama, por lo que su primera impresión fue decir de manera nerviosa: "Ay Dios mío. Todo está bien aquí. Este es el primer día de mi matrimonio, y estoy paseando a mi esposo en una silla de ruedas". Lo que su esposa no sabía es que un día antes de la boda el actor había tenido una fiesta salvaje de despedida de solteros.

Josh Duhamel se lastimó la espalda en su despedida de soltero

Según lo que Josh explicó es que su celebración fue en un autobús de fiestas, onde intentó hacer un extraordinario movimiento de baile, pero terminó por lastimarse la espalda. Como consecuencia la mañana de su boda no podía moverse, así que tuvo que consumir un medicamento que le redujo el dolor para poder presentarse como era debido, lamentablemente el efecto pasó a la mañana siguiente y fue cuando Audre lo encontró en mal estado. Actualmente, el histrión se encuentra bien.

