Tras fracaso en 'Siempre Reinas', Lucía Méndez es destrozada por abusar de los filtros en esta FOTO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Parece ser que este no fue el año de Lucía Méndez, quien fue duramente criticada por su participación en el reaity show de Netflix, Siempre Reinas, donde la audiencia la calificó de "prepotente" y "pedante", en cada aparición que tenía; sin embargo, esto no fue nada comparado con la ola de burlas y descontento que levantó la denominada "Diva de México" tras publicar esta fotografía en sus redes sociales.

Como algunos recordarán, el pasado 2 de octubre, la plataforma de streaming lanzó el programa de telerrealidad de seis capítulos enfocado Sylvia Pasquel, como Lorena Herrera, Laura Zapata y Lucía Méndez. En el mismo, Río Roma las contacta para que lancen una canción juntas, No me importa, tema que resultó ser un hit en Spotify. En el proceso de creación, las cuatro debían convivir y el público conocería más la vida privada de las actrices; sin embargo hubo una que se destacó por encima de las demás y no por buenos motivos.

Lucía Méndez en 'Siempre Reinas'

Lucía Méndez fue calificada por la audiencia de Siempre Reinas como una "prepotente" y "engreída" por sus desplantes hacía Laura Zapata y los constantes 'berrinches' que solía tener con Río Roma y los creadores de la serie. Y es que, a la actriz de Colorina le molestaba incluso que la luz no la favoreciera, así como que el tema que los músicos prepararon no era adecuado para su tono de voz. Por otro lado, la histrionista de El extraño retorno de Diana Salazar no mostró su casa con el pretexto de que estaban remodelando su clóset y siempre debía resaltar que era una 'diva', lo que exasperó a más de uno.

Más allá de las críticas que la Méndez recibió por su participación en el reality show, nada se comparó con las burlas que la actriz desató tras publicar una fotografía en Instagram, en donde su rostro no se vería tal y como normalmente luce. Por lo que muchos comenzaron a burlarse de la celebridad por presuntamente abusar de los filtros y de las ediciones de programas como Photoshop: "Bájale tantito a los filtros", mencionó una persona. "Tiene un poquito de Photoshop", declaró alguien más, "Los filtros de Lucía son geniales, te regresan a los 60 años de juventud", "Abusadora de filtro, casi de mentira la foto", "Cuál es la necesidad de querer ser joven? Ya fue joven y disfrutó. Ahora en su vejez quiere lucir de 30 años y no es así", afirmó alguien más.

Publicación de Lucía Méndez

Créditos: Instagram @luciamdnezof

A pesar de la ola de comentarios negativos, hubo quienes salieron a defenderla, aunque la gran mayoría fueron personas del medio como Patricia Manterola u otros fans que mencionaban que si bien había utilizado programas para alterar su imagen, "para eso existen", así como también arremetieron en contra de quienes criticaron a la actriz por querer aparentar otra edad.

Críticas a Lucía Méndez

Fuentes: Tribuna, Instagram @luciemdnezof