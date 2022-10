Tras ser señalada de estar detrás del escándalo de Vero Castro, Yolanda Andrade le responde

Ciudad de México.- La actriz y conductora, Yolanda Andrade se ha visto envuelta en el escándalo tras filtrarse las conversaciones entre Verónica Castro y un grupo de adolescentes, pues ha sido señalada de estar detrás de dicha difusión y de haber manipulado la información para hacer quedar mal a la madre de Cristian Castro.

Aunque la titular de Montse & Joe se ha defendido a través de algunas publicaciones en redes sociales, Andrade aceptó platicar con Inés Moreno sobre la polémica tras el comunicado en el que Castro amenazó con demandar a quienes filtraron los audios y a los involucrados en dañar la imagen de la actriz.

"Le dije ‘¿tienes miedo a las demandas?’”, relató Inés en su programa de YouTube, tras el cual compartió un audio enviado por la famosa en el que incluso reta a la madre de Cristian Castro a iniciar un proceso legal.

Inés, es sentido común, que cada quien asuma la consecuencia de sus actos, no hagas cosas buenas que parezcan malas, y yo con mucho gusto espero que me demande, porque tengo mucho qué decir", dijo Yolanda a la pregunta en cuestión.

Jorge Carbajal y Filip publicaron los primeros fragmentos de la conversación que sostuvo Castro con menores de edad. Posteriormente, Andrade fue cuestionada, debido a que trascendió que ella había filtrado la información.

El tiempo que yo la conocí no existió nunca nada de ese tipo de cosas, pero existieron otras. Es bien delicado porque son niños, la etapa de la niñez es bien corta y es bien delicado que los niños tengan comunicación con adultos sobre todo cuando no es una plática constructiva... Yo creo que no está correcto si los papás no lo saben", dijo Yolanda en aquella ocasión.