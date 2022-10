Tras triunfar con 'Tal para cual', Consuelo Duval presume nuevo proyecto fuera de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A principios de este 2022, la guapa actriz, Consuelo Duval se encontraba trabajando en Argentina. De hecho, la comediante expresó que extrañaba México en diversas ocasiones; sin embargo, la vida la sorprendió luego de su regreso a la República, ya que recibió varias propuestas de trabajo por parte de Televisa, es por este motivo que causó gran revuelo tras presumir un nuevo proyecto lejos de la fábrica de los sueños.

Como muchos sabrán, tras su regreso a San Ángel, la histrionista de La Hora Pico y Familia P. Luche volvió a brillar como nunca en Televisa tras aparecer en proyectos como El retador, así como también retomó a uno de sus personajes más emblemáticos, 'La Nacaranda', para su nuevo programa de comedia, Tal Para Cual, donde se reunió con su querida amiga, Lorena Garza, misma que también regresó a uno de sus papeles más entrañables, 'La Nacasia'.

Si bien, Consuelo está disfrutando de una de las mejores etapas de su vida, en el ámbito profesional, la amiga de Eugenio Derbez va por más y recién este viernes, 28 de septiembre, confirmó de manera oficial su participación en un reality show que nada tiene que ver con Televisa: Master of the make up México. Este programa de telerrealidad se centrará en el mundo del maquillaje profesional, en donde 10 maquillistas buscarán probar que son los mejores en su rubro.

Este proyecto para apoyar y presentar a mas artistas del maquillaje… nació en tu cabeza hace como 7 años… Hoy ya es una realidad amigo mi. Gracias por hacerme parte de tus sueños. “Artistas, tomen sus brochas que la competencia de 'Master of the make up' está por comenzar”

De acuerdo con algunos informes, este show no se va a transmitir en ninguna de las televisoras mexicanas como Televisa o TV Azteca, sino más bien podrás disfrutar de ella a través de YouTube. Por su parte, la celebridad de Infelices para siempre fungirá como conductora y, según se puede ver en el póster promocional, parece ser que hará un gran trabajo, tal y como lo ha venido haciendo en El retador.

Master of the make up estará compuesto por 10 episodios y, como se mencionó anteriormente, constará de 10 concursantes, entre los que se puede mencionar Alfonso Waithsman, de La Más Draga; Deborah 'La grande'; Gustavo Helguera, David Allegre; el polémico influencer, Kunno, entre otros. Según el promocional, en cada capítulo deberán realizar un reto y todo parece indicar que arrancarán con catrinas y maquillaje de terror.

