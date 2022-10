Divorciada y sin dinero: Tras romance con dueño de Televisa y 18 años retirada, actriz llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien dejó de hacer telenovelas hace 18 años y tuvo un romance con el dueño de Televisa en su juventud, aparece en redes del programa Hoy tras un fuerte conflicto legal que la hizo abandonar México. Se trata de Kate del Castillo, quien recibió una delicada petición de su padre, el primer actor Eric del Castillo, quien desea que adopte un hijo pues la actriz de 50 años nunca se ha convertido en madre luego de dos divorcios.

Como se recordará, Kate debutó en la televisora de San Ángel en los años 90, participando en melodramas como Muchachitas, El derecho de nacer, Alguna vez tendremos alas, La Mentira, Ramona y Bajo la misma piel. Hace 18 años que no hace un melodrama, pues se mudó a Estados Unidos en busca de una oportunidad en series por streaming y cine. Además, en el 2015 protagonizó uno de los escándalos más mediáticos de los últimos años.

Y es que la actriz se reunió con el narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán y el actor Sean Penn cuando el capo seguía prófugo de autoridades, lo que hizo que tuviera que abandonar México y se acabara casi todo su dinero en pagar su defensa. Aunque ya pudo volver al país y se encuentra gozando de un gran momento laboral y personal, al tener un romance con el director de fotografía Edgar Bahena, la actriz nuevamente recibe incómodos comentarios de su padre y su hermana la defiende.

Tras tener un romance con Emilio Azcárraga Jean, dueño de Televisa, en los 90's y dos divorcios, ahora Kate aparece en redes del programa Hoy pues recibió la petición de su padre de adoptar un hijo, a lo que su hermana Verónica del Castillo respondió tajante, afirmando que su hermana nunca tuvo la vocación de ser madre, asegurando que sería injusto que hiciera lo que su padre decía: "Yo opino que mi hermana puede hacer lo que quiera, que mi hermana no tiene vocación de madre ni natural, ni artificial o sea de adopción no y se me hace muy injusto adoptar un niño para no quedarte sola", dijo.

La exconductora del programa Hoy dejó en shock al no solo defender, sino también terminar balconeando a la protagonista de La Reina del Sur, pues asegura que no fue cariñosa con sus hijos pero ahora sí lo es con los de su novio Edgar Bahena: "Ay, como tía fue muy fría, me hubiera encantado que se lo llevara a dormir, al parque, al cine que se los llevara como ahorita trae a los hijos de su novio Edgar", comentó y agregó: "Entonces le digo 'oye, estoy celosa porque eso no lo hiciste con tu sobrino, eh'".

Kate siempre ha sido contundente acerca de su postura sobre la maternidad, afirmando que una mujer tiene valor más allá de que decida tener o no tener hijos. Por el contrario, sus familiares y sobre todo su padre Eric del Castillo, han insistido en que debería tener hijos para no quedarse sola, lo que ha provocado molestia entre usuarios y la propia actriz, quien es conocida por su fuerte voz y carácter.

