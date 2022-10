En la cárcel y desfigurada: Tras 14 años desaparecida y kilos de más, protagonista vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida protagonista de telenovelas, quien se retiró del medio artístico en 2008 tras triunfar en Televisa, reaparece y da fuertes declaraciones desde la cárcel. Se trata de Yadhira Carrillo, quien luego de visitar a su esposo Juan Collado en el reclusorio, aclara si ya se divorció y tiene una nueva pareja como se ha rumorado, además de revelar si es cierto que tiene una gran propiedad en Estados Unidos.

Como se recordará, Yadhira empezó su carrera artística en Televisa luego de ser reina de belleza. La originaria de Aguascalientes participó en melodramas como Canción de amor, Te sigo amando y El privilegio de amar. Su primer protagónico llegó en el 2002 en La Otra, en donde dio vida tanto a la villana como a la protagonista. Su talento y belleza le valieron continuar con importantes proyectos como Amarte es mi pecado, Barrera de Amor, Rubí y Palabra de Mujer, la última que hizo en el 2008 antes de retirarse.

El antes y después de Yadhira Carrillo

Y es que Carrillo decidió enfocarse en su vida personal y en su familia pues conoció al abogado Juan Collado, expareja de Lety Calderón y padre de sus hijos, con quien se casó en segundas nupcias en el 2012 (su primer divorcio ocurrió cuando era muy joven). Como se recordará, Collado fue detenido en 2019 por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada y desde entonces está preso en un reclusorio de la CDMX.

Desde entonces, la actriz asegura que vive un calvario pues no solo ha perjudicado su salud y estado de ánimo, sino que también se ha tenido que enfrentar a críticas sobre su cambio físico. La guapa protagonista se cortó el pelo y tiene algunos kilos de más, sin embargo, algunos usuarios han sido despiadados con ella, afirmando que luce desfigurada, haciendo que ella misma tenga que justificar su aspecto.

Yadhira Carrillo y Juan Collado

Y aunque no aparece públicamente en muchos eventos desde que dejó la actuación para volverse empresaria, Yadhira fue captada desde la cárcel a donde acudió a visitar a su esposo y enfrentó a la prensa luego de que circularan rumores de divorcio y de la presunta adquisición de una propiedad. La actriz rompió el silencio en declaraciones retomadas por el portal Las Estrellas y reveló si es verdad que anda con un joven italiano y si compró una millonaria mansión en Estados Unidos, además respondió a si su hermana es su prestanombres para tener distintas propiedades.

"Yo agradezco muchísimo que me digan cosas tan bellas, ¡háganmela buena por favor!, todos los días salen cosas diferentes, nuevas", sostuvo. Posteriormente, Yadhira envió un contundente mensaje a las personas que se encargaron de difundir la falsa información: "Yo creo que hay gente que necesita comer de la gente que está en desgracia, entiendo que la gente necesite hablar, decir y construir historias y novelas".

Además, reveló que su esposo ya está enterado de todos los chismes que han inventado sobre ella: "Mi esposo cuando lo vio le dio bastante risa y dice ‘ay, pobrecita mi esposa’, y me abraza, dice ‘ay, pobrecita’, porque no he podido ni salir a la esquina". Y al respecto de la publicación que aseguró que se encontraba acabada y en la ruina, Yadhira replicó: "No sé quiénes sean las personas que inventan tanta cosa, pero yo les mando un beso, gracias por tenerme tan vista, tan en la boca de la gente".

Por otra parte, la artista mexicana de 49 años se dijo muy feliz al enterarse que Luciano, hijo de Juan y Lety Calderón, vivirá solo tras cumplir 18 años: "Ese niño es una luz en el camino de cualquier persona, es un niño fabuloso, lo quiero, lo amamos porque es un niño que solo te va a dar sonrisas. Siempre, desde que nacieron Juan ha estado al pendiente de esos bebés y de ella también", concluyó.

