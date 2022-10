Escándalo en TV Azteca: Chapoy traiciona a Bisogno para salvar 'Ventaneando' y lo sacan del clóset

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de varios años de especulaciones sobre su orientación sexual, sacan del clóset al conductor Daniel Bisogno y exhiben a Pati Chapoy, su jefa en Ventaneando, por presuntamente haberlo presionado para que se casara con mujeres. Sí, el presentador que ha estado 25 años junto a Chapoy en el programa de espectáculos de TV Azteca habría mantenido oculto el secreto para no perjudicar su carrera en el Ajusco.

Quien divulgó esta información fue el periodista de espectáculos Michelle Rubalcava, quien a través de su canal de YouTube Mich TV comentó que hace unos años una fuente cercana en TV Azteca le habría comentado que presuntamente el conductor de Ventaneando se habría casado con mujeres por presión de su jefa Pati Chapoy. Además, habló del escándalo con su examiga Raquel Bigorra, a quien Bisogno acusó de haber vendido detalles de su divorcio y su vida personal, sacándolo del clóset.

Chapoy habría obligado a Bisogno a ocultar que es gay

"La Bigorra siempre lo negó, dio la cara, salió y negó absolutamente todo y Daniel... fue el momento en Ventaneando que le preguntaban si tenía novio y nunca lo aceptó. Hasta la fecha no ha salido del clóset, digo no es una obligación, pero se ve que es una persona que le da pena aceptar en caso de que tuviera una preferencia, que ya sabemos todos, yo lo he visto mil veces en el aeropuerto con el chavito", dijo el exconductor de De Primera Mano, refiriéndose a Jesús Castillo de 26 años.

Y es que ya en varias ocasiones Bisogno ha sido visto con quien sería su pareja desde hace tiempo. Incluso, en abril de 2022 la revista TVNotas ventiló que presuntamente le había entregado el anillo de compromiso. Aunque ninguno ha hablado públicamente sobre su relación, sí han publicado fotografías juntos en redes sociales. No obstante, hace unos años Daniel estaba casado con la madre de su hija Cristina Riva Palacio, con quien contrajo nupcias en 2014 y se divorció en 2019 en medio del escándalo.

Rubalcava exhibió que Pati era quien habría presionado al conductor a casarse para que no surgieran rumores sobre su orientación y el programa no resultara afectado: "Incluso decían que Pati Chapoy lo había obligado a casarse porque no le convenía al programa, esto hace algunos años. Eso me lo dijo a mí un amigo de TV Azteca, que incluso Doña Pati le dijo: 'te casas con una mujer porque te casas, a mí no me conviene tener alguien de la comunidad aquí', a mí eso me dijeron", comentó.

Y agregó: "Por eso Daniel ha tenido varios matrimonios a pesar de que se dice que no le gustan las mujeres", comentó. Además, durante la transmisión en vivo, un usuario cuestionó la información preguntando cómo puede ser que a Daniel le impidieran salir del clóset cuando Pedro Sola lo hizo hace años y sin tapujos: "¿Cómo va ser que Chapoy le diga eso a Bisogno si Pedrito es abiertamente gay?", le preguntó.

Ante esta pregunta, el conductor respondió que esta información se la revelaron hace muchos años, cuando las preferencias de una persona eran consideradas un tabú: "Yo te estoy hablando de hace muchos años, el primer matrimonio de Daniel Bisogno fue hace más de 10 años. Pedrito salió del clóset hace no mucho, ahorita ya obviamente si la señora empieza con esas cosas sería super castigada, '¿por qué le dices eso a tus empleados no?', pero aquel entonces cuando era un tabú, eso fue lo que a mí me dijeron".

"'O te casas con una mujer porque anda el run run de que eres gay y eso no nos conviene al programa, o te casas'", dijo el presentador sobre el presunto ultimátum que le habrían dado a Bisogno en su empresa. Cabe mencionar que la información no ha sido confirmada ni por la titular de Ventaneando o el conductor, quien tampoco ha mostrado indicios de hablar públicamente de su vida personal, por lo que hasta ahora permanece en calidad de especulaciones y habrá que esperar a que se pronuncien al respecto.

Momento a partir del minuto 20:26 del video:

Fuente: Tribuna