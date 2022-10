Golpe a Eugenio Derbez: Tras sufrir doloroso problema de salud, Aislinn se marcha de México

Oaxaca.- El pasado 21 de octubre, la hija mayor de Eugenio Derbez apareció al borde del llanto ante las cámaras de su podcast, La magia del Caos. En aquel entonces, la actriz de A la mala invitó a Jaime Kohen para hablar sobre cómo "¿Cómo comenzar a fluir?", mientras ambos se cuestionaban si la vida se hacía cada vez más fácil o difícil. Aunque la exesposa de Mauricio Ochmann no dio detalles sobre lo que ocurría, recién el pasado viernes, 28 del mes dio algunas pistas sobre lo ocurrido.

Todo ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando Aislinn Derbez compartió una serie de fotografías, a través de su cuenta oficial de Instagram, en ellas se le podía ver junto a su mejor amiga, Cecil Azcona, quien acompañó a la celebridad a Black Rock City, en Nevada, Estados Unidos, para el Burning Man. Resulta ser que ambas amigas volvieron a salir de viaje, no sin que antes la histrionista de La casa de las flores revelara lo difíciles que habían sido las últimas semanas.

Parece ser que las lágrimas de la famosa en aquella transmisión de podcast no se debían a un simple mal día, sino a varios en conjunto. Según las declaraciones de la actriz de Hazlo como hombre había tenido meses llenos de estrés, ya que, había tenido demasiado trabajo, al mismo tiempo tuvo que lidiar con una dolorosa contractura muscular en la espalda y posteriormente con una fuerte y larga gripe, motivo por el que sentía que las cosas la comenzaban a sobrepasar.

Estos últimos meses andaba con mucho trabajo, estrés y sentía que no me alcanzaba el tiempo para nada. Entre más prisa y más cosas tenía que hacer menos me rendía el día, hasta que acabé con una contractura muscular en la espalda y una fuerte gripa.