Laura Zapata y Lucía Méndez protagonizan tremenda pelea; así las exhibió Sylvia Pasquel

Ciudad de México.- A casi 1 mes del estreno de Siempre Reinas, Sylvia Pasquel retomó una fuerte disputa que Lucía Méndez y Laura Zapata tuvieron durante las grabaciones del reality show de Netflix, donde la voz de ambas se elevó al grado en el que comenzaron a gritarse sus respectivas verdades. Pese a la tensión que podía sentirse en el ambiente del video, la hija de Silvia Pinal no pudo evitar hacer una broma al respecto.

En el clip de apenas unos segundos, se puede ver a la villana de Amarte es mi pecado, Lorena Herrera, a la antagonista de María Mercedes y a la protagonista de Colorina sentadas en una mesa redonda, mientras degustan lo que parece ser una cena; sin embargo los ánimos se subieron rápidamente cuando comenzaron a discutir por qué debían cambiar la canción de que Río Roma había compuesto para ellas, es decir el actual hit de Spotify: No me importa.

Como algunos podrán recordar, el conflicto de esta única temporada del programa de telerrealidad fue, precisamente que Lucía Méndez se negaba a interpretar la canción porque ésta no favorecía los tonos de voz que podía alcanzar, a diferencia de lo ocurrido con la hermana de Thalía, quien rápidamente demostró que tenía un gran alcance para mantener notas altas. En medio de la discusión, la pelirroja sacó su carta maestra (misma que estuvo presumiendo en los seis capítulos del reality): Su amplia carrera artística.

Laura Zapata discute con Lucía Méndez

Ante esto, Laura perdió los estribos y le contestó tajantemente: "No te pongas a comparar carreras, porque yo estoy probablemente, en este momento, más vigente que tú". Ante esto, Lucía se escudó con su celular, mientras respondió: "Pues no lo sé, no lo sé", para luego contraatacar con el siguiente comentario: "Estarás más vigente que yo, pero no tienes Divas en Estados Unidos. Ni te estás presentando en los teatros más importantes. Ni tienes, en este momento, un compromiso fuerte con toda la gente que me está manejando, Laura".

Ante esto, Sylvia Pasquel entró al a discusión y preguntó si era necesario cambiar toda la canción y el ritmo para complacer a Lucía Méndez, a lo que la actriz del Extraño retorno de Diana Salazar declaró que "no". Acto seguido, Lucía Méndez volvió a centrar su atención en Zapata a quien le contestó: "Mira Laura, yo no estoy diciendo que sea la carrera más famosa". Para este punto los ánimos entre las actrices estaban elevados. Incluso Laura no pudo evitar gritar en medio de la conversación y mostrarse molesta.

Laura Zapata y Lucía Méndez protagonizan discusión en 'Siempre Reinas'

Finalmente, la discusión no llegó a ningún lado, ya que, fue la propia Lucía Méndez quien pidió que cambiaran el tema y reafirmó que sino cambiaban la canción ella no iba a cantar. A su vez, Sylvia Pasquel recordó el incomodo momento y bromeó al respecto en su cuenta oficial de Instagram: "Cuando te dicen que hay un buen ambiente laboral", en referencia de que, evidentemente, no había un buen ambiente".

