Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 29 de octubre para tu signo zodiacal; predicciones del fin de semana

Ciudad de México.- "¿Cuál será mi fortuna este fin de semana?", Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México, responde a tu pregunta en el horóscopo de hoy, sábado 29 de octubre del 2022, para tu signo zodiacal. En este encontrarás las predicciones que alerta en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Aquí toda la información que debes conocer este día!

Aries

Este sábado es perfecto para pasar tiempo en familia, así que el mejor plan que puedes organizar es cuidar de tus sobrinos o hijos. Verás que este descanso te dará mucha energía para el futuro.

Tauro

Los celos son normales, pero cuando son enfermizos pueden causar mucho daño, Tauro, así que no dejes que te dominen. Si quieres algo formal con esa persona, dilo de forma directa.

Géminis

Tu familia te apoya en las situaciones más difíciles, por lo que es clave que agradezcas y trates de ser recíproco. No empieces chismes en tu trabajo, porque todo se te puede girar.

Cáncer

La gente siempre hablará mal de ti, sin importar si te conocen o no, así que toma ese consejo y no te tomes personal lo que escuches en tu oficina. Llega a tu vida un amigo que es perfecto para ti.

Leo

Trata de pensar menos en el qué dirán, y más en tu felicidad. No siempre podrás complacer a todos, Leo, así que acepta eso y sigue con tu vida. Un cambio en tu trabajo te pone muy feliz.

Virgo

Te sentirás flechado por una persona que recién acabas de conocer, y eso te hará sentir mal. Tranquilo, tú déjate llevar por esos sentires, pues son pasajeros en la vida.

Libra

Te mereces hacer lo que quieras este día, ya que tuviste una semana complicada y llena de tareas. Antes de que acabe el año, agenda una revisión de rutina, tu cuerpo lo necesita y te lo agradecerá.

Escorpio

Una persona que te quiere mucho te dará una gran sorpresa este día, así que actúa feliz cuando lo recibas, no hagas preguntas y trata de disfrutar al máximo el presente.

Sagitario

Aprender a soltar no es fácil, pero vas por bueno camino, recuerda que no se trata de que te hagas la fuerte todo el tiempo, basta con que reconozcas tu sentir al mismo tiempo que lo que no puedes modificar.

Capricornio

Hoy realizarás un movimiento muy especial con tu familia, pues oficialmente presentarás a tu nueva pareja. Recuerda ser cordial con la gente que te rodea, en especial con los que te brindan servicios.

Acuario

Necesitas un día de descanso solo para ti, tu cuerpo lo pide a gritos; podrías organizarlo este fin de semana. Aléjate de los chismes del trabajo, porque no te dejarán nada bueno y solo te dañarán.

Piscis

Este día tendrás muchas emociones sin comprender, pero debes saber que todo se acomodará para bien en tu vida. Trata de revisar mejor tu salud con tus partes íntimas, es clave para el bienestar.

Fuente: Tribuna