Se volvió hombre: Tras cirugías y hundir a Chapoy, actriz de Televisa llega a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas, quien despotricó contra Pati Chapoy hace unos días por poner en duda una agresión que había sufrido su hermana, aparece en redes del programa Hoy y da un duro golpe a Venga la Alegría. Se trata de Gaby Spanic, quien después de llegar a México y debutar en melodramas de Televisa, se cambió a TV Azteca, de donde salió teniendo diferencias por presuntos problemas con el contrato, por lo que regresó a San Ángel.

Como se recordará, la venezolana empezó su carrera en su país natal pero luego se mudó a México donde dio vida a la villana y a la protagonista en La Usurpadora. Posteriormente participó en otros proyectos como Soy tu dueña y Por tu amor, sin embargo, luego buscó una oportunidad en el Ajusco, en donde firmó contrato para actuar en Emperatriz, La Otra Cara del Alma y Siempre tuya Acapulco en el 2014. Su salida habría sido algo conflictiva, pues se dijo que terminó vetada por un conflicto con el contrato.

Gaby Spanic en 'La Usurpadora'

Tras varios años de ausencia de la televisión, Gaby luego regresó a los melodramas y de la mano del canal de Las Estrellas para participar en Si nos dejan y posteriormente Corazón Guerrero, donde se volvió hombre y dejó en shock por lucir irreconocible. La actriz, quien se ha sincerado sobre sus cirugías y arreglitos para conservar su envidiable figura, aparece en redes del programa Hoy luego de poner en su lugar a Pati Chapoy luego de que pusiera en duda la agresión que sufrió su hermana gemela Daniela Spanic.

La actriz venezolana le recordó a la titular de Ventaneando que "existe el karma" con un contundente mensaje en redes sociales, causando controversia. Ahora, la guapa Gaby deja boquiabiertos con declaraciones retomadas en el portal Las Estrellas acerca del mejor beso que le ha dado un actor en la ficción. La actriz fue cuestionada en el programa ¡Siéntese quién pueda! acerca del mejor beso que había recibido en una telenovela, si fue de parte de Fernando Colunga, Saúl Lisazo o Francisco Gattorno.

Gaby dejó en shock al revelar que no se acordaba, pues había sido hace mucho tiempo: "No me acuerdo, fue tantos años atrás que no me acuerdo", sin embargo, ante la insistencia de los presentadores, la venezolana admitió que el mejor beso se lo dio nada más y nada menos que David Zepeda en Soy tu dueña, melodrama del 2010 que antagonizó junto al sonorense (interpretaron a 'Ivana Dorantes' y 'Alonso Peñalvert') y fue protagonizado por Lucero, donde le dieron rienda suelta a la pasión.

