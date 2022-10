Sylvia Pasquel se convierte en toda una 'bruja' para este Halloween y presume su reunión familiar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, mucho se ha hablado de la supuesta mala relación de Sylvia Pasquel con sus hermanos, Luis Enrique y Alejandra Guzmán, hijos de Silvia Pinal, lo cierto es que la actriz de Amarte es mi pecado tiene un gran vinculo con sus otros cuatro hermanos, hijos de su padre, Rafael Banquells, de hecho, se le visitar a ese lado de su familia de manera frecuente, tal y como ocurrió durante la noche del pasado viernes, 28 de octubre.

Como muchos sabrán, la celebridad de El Manantial y Qué pobres tan ricos es una estrella sumamente activa en su cuenta oficial de Instagram, donde constantemente está actualizando con fotografías de sus salidas o eventos a los que acude. Fiel a esta dinámica, la estrella de televisión compartió algunas imágenes de un Halloween que la familia Banquells organizó. En las imágenes se puede ver a Sylvia utilizando un sombrero de bruja, mientras se puede ver a su sobrino Chevy usar un disfraz de It ´(2017).

Si bien, al observar la fotografía familiar se podría decir que todos los Banquells acudieron a la celebración, lo cierto es que no todos pudieron estar presentes, ya que, la hermana preferida de Pasquel, la villana de Los Ricos También Lloran y Cuando Me Enamoro: Rocío Banquells, no pudo acudir a la fiesta, aún así Sylvia no la olvidó y expresó que, pese a que se sentía feliz de ver a su familia paterna, no podía evitar extrañar a su hermana menor.

Todos juntos, hermanas, sobrinos, sobrinitos, amigos. Estamos los que estamos y los que no, pues no. Te extrañamos, Luna Mágica, Rocío Banquells

¿Quién es el padre de Sylvia Pasquel y Rocío Banquells?

El padre de ambas famosas es el actor cubano, Rafael Baquells, quien es principalmente recordado por su participación en la película y telenovela Gutierritos, así como también apareció en otras producciones como Mi esposa se divorcia, Senda prohibida, La alegría de vivir, Estas ruinas que ves, entre otras. De acuerdo con algunos informes, el histrión se casó con Silvia Pinal, en el año 1947, cuando la Diva dorada tenía apenas 17 años de edad, mientras que el famoso ya tenía 30.

Sin embargo, el matrimonio de la pareja de actores no funcionó y terminó por disolverse, aunque tiempo más tarde, Rafael volvió a contraer nupcias, aunque esta vez lo hizo con la actriz Dina de Marco con quien concibió a cinco hijos: José Manuel, Rocío Banquells, Mary Paz Banquells, Rafael Banquells Jr. y Ariadne, con quienes se reunió Sylvia durante la noche del pasado viernes.

