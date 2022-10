Tras 1 año de la muerte de Octavio Ocaña, su hermana lanza severa advertencia: "Pagarán"

Ciudad México.- El 29 de octubre del 2021 la tragedia cayó sobre Televisa, después de que trascendió la noticia de que uno de sus actores más queridos, perdió la vida en condiciones que, aún a la fecha, continúan bajo investigación. Se trata de Octavio Ocaña, entrañable actor que le dio vida a 'Benito Rivers' en la serie de comedia, Vecinos. Como algunos recordarán, durante la tarde de aquel día, el famoso viajaba de regreso, luego de haber asistido a una fiesta en Villa del Carbón, Estado de México.

Aunque aún se desconocen a fondo los hechos, se sabe que, de alguna manera, el pelirrojo terminó en medio de una persecución policíaca que terminó en tragedia. Según información brindada por la familia del actor de Hermanos y Detectives, el policía municipal, identificado como Leopoldo N. habría sido quien disparó en contra del histrión. Luego de estos hechos, las autoridades se contactaron con Bertha Ocaña, hermana del famoso para avisarle que éste había fallecido y ella debía acudir a identificarlo.

Derivado de esta penosa situación, la familia de la estrella de televisión se enfocó en darle difusión al caso para que se hiciera justicia. Es por ello que este sábado, 29 de octubre, la hermana del actor de Lola, érase una vez; compartió un mensaje en el que habló sobre cómo recibió la noticia y lo difícil que ha resultado ser para ella lidiar con la pérdida de su hermano, a quien llamó como "el más pequeño de la familia".

Aún no puedo creer que hoy se cumple 1 año de tu partida, aún no puedo olvidar esa noche del 29 de octubre del 20121 cuando me dijeron que estabas muerto y que yo tenía que ir a reconocerte en ese momento me perdí y tú mejor que nadie sabes lo que me ha costado volverme a encontrar. Me duele el alma, es un dolor que no le deseo a nadie (...) Nadie sabe cómo aceptar que el más pequeño de la familia se fue así de esa manera