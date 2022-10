Venció al cáncer: Tras bajar 20 kilos y veto de Televisa, actriz hunde a TV Azteca y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y presentadora, quien dejó las telenovelas de Televisa hace 14 años para enfocarse en la conducción, aparece en redes del programa Hoy por un importante motivo: habría reaccionado al posible compromiso matrimonial de su ex y padre de su hija con su actual novia. Se trata de la boricua Adamari López, quien actualmente es conductora en el programa matutino Hoy Día de Telemundo, sin embargo, perteneció años a las filas de San Ángel.

López llegó a México en la década de los 90 y participó en melodramas como Sin ti, Camila, Locura de amor, Amigas y rivales, Mujer de madera, Bajo las riendas del amor y Alma de hierro. La propia artista declaró hace un tiempo que aunque triunfó por años en la empresa, en algún momento la vetaron. Y es que contó que los melodramas que había grabado en Puerto Rico empezaron a ser retransmitidos por TV Azteca, la competencia.

Eso fue tomado como una traición y ejecutivos ordenaron castigarla, quitándole el papel que había conseguido en un melodrama para luego dárselo a Aracely Arámbula. Aunque la dejaron sin trabajo un tiempo, logró volver a Televisa tiempo después. Tras vencer al cáncer de mama y divorciarse de Luis Fonsi, Adamari inició un romance con el bailarín español Toni Costa, con quien procreó a su hija Alaia. La conductora subió de peso con los años y para muchos lucía irreconocible, sin embargo, tras su separación todo cambió.

La boricua bajó más de 20 kilos producto de una dieta balanceada y ejercicio, por lo que luce más guapa que nunca. Ahora, tras unirse a las filas de Telemundo, Adamari aparece en redes del programa Hoy por la reacción que habría tenido al supuesto compromiso de su ex Toni Costa con Evelyn Beltrán luego de que ella luciera un anillo que para muchos podría ser de compromiso. Y aunque ninguno se ha pronunciado sobre el tema, Adamari publicó en video en Instagram que para muchos fue una reacción.

"Señores están dando trabajo en el correo. A ti que tienes experiencia trayendo y llevando", dice la conductora en el clip, para luego agregar en la descripción: "¡Posiciones abiertas! ¿tienen referidos?". Aunque muchos creen que esto es una indirecta a su ex y a su novia, para otros no es así pues ella ya había aclarado que no dedica lo que publica en redes a nadie: "Es para divertirse uno, pero también para divertir a los demás. Nada es para tomárselo en serio. Nada es una pullita para nadie, es simplemente hacer contenido que divierta a la gente", señaló.

