Acabó de indigente: Tras amorío con ejecutivo de Televisa, protagonista deja 'VLA' y vuelve a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de telenovelas, quien tuvo un sonado amorío con ejecutivo de Televisa y hace unos años hizo su debut en el matutino Venga la Alegría, sorprendió a todos los televidentes pues hace varias horas reapareció en el programa Hoy aunque se había especulado que estaba vetada por unirse a la competencia. Se trata de Érika Buenfil, quien está a punto de arrancar un nuevo proyecto en San Ángel.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, sin duda es una de las estrellas más aclamadas de la televisora y entre sus melodramas más entrañables se encuentran Amor en silencio, Marisol, Tres mujeres, Así son ellas, Triunfo del amor, Amores verdaderos, Te doy la vida y más recientemente en Vencer el pasado. Además de que también es recordada por el excelente trabajo que hizo en La gata interpretando a una mujer indigente llamada 'Fela La Loca'.

Desafortunadamente Érika se ha enfrentado a varios obstáculos en su carrera como cuando en 2008 fue despedida de Televisa luego de que Inés Gómez Mont sacara a la luz quién era el padre de su único hijo Nicolás era Ernesto Zedillo Jr. Mientras que en 2019 se quedó sin contrato de exclusividad y según sus propias declaraciones ante la periodista Adela Micha, su autoestima "se cayó al piso".

La regiomontana, quien tuvo un romance con el entonces ejecutivo de San Ángel Víctor Hugo O'Farrill, logró reinventarse durante la pandemia pues se volvió la 'Reina de TikTok' y además tuvo la oportunidad de debutar en TV Azteca y otras televisoras. En el Ajusco le dieron la oportunidad de conducir el especial de Las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y hasta llegó a aparecer en el matutino Venga la Alegría.

Aunque ya no es exclusiva de ningún canal, semanas atrás se especuló que 'La Buenfil' sería 'congelada' en Televisa pues presuntamente estuvo en pláticas con Telemundo para unirse a la próxima temporada del reality La Casa de los Famosos. Sin embargo, esta información resultó ser falsa pues la actriz volverá al canal de Las Estrellas como protagonista y además esta mañana de lunes 3 de octubre reapareció en el programa Hoy.

La intérprete de 58 años, quien está a punto de arrancar las grabaciones de Perdona nuestros pecados al lado de Jorge Salinas, brindó una entrevista a diversos medios en donde habló como nunca antes acerca de cómo es la relación actual entre su hijo Nicolás y su padre Ernesto Zedillo Jr.: "Hijo de Erika Buenfil perdona a su padre y así reacciona la actriz", reportaron en las redes sociales de Hoy.

Érika le contó a la prensa que al igual que su retoño, ella no le guarda rencor a Zedillo luego de haber tenido al niño en el olvido por años: "Nicolás tiene un gran corazón y es muy noble, entonces no hay nada qué perdonar… Es verdad (estaba contento de que se parecía a él), la realidad es que sí y la realidad es que vida nada me debes, estamos en paz. Todos tan amigos, yo también (lo perdoné)".

La también conductora regiomontana explicó que Nicolás conoció a su padre hasta que tenía 14 años y dijo cómo va el proceso entre ellos, además de que explicó que ella está agradecida con Ernesto por haberle dado un hijo: "Yo no me quiero pelear con nadie, es el papá de mi hijo, no me quiero pelear con una realidad, al contrario me regaló la cosa más hermosa… Ahí van (poco a poco)... Está hermoso, grande, bien orgullosa mamá".

