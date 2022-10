Alerta en la música: Exintegrante de The Beatles cancela eventos en EU; tiene esta enfermedad

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Desde la noche del pasado domingo 2 de octubre se informó que el músico británico Ringo Starr, quien saltara a la fama debido a que formó parte de la exitosa agrupación de rock, The Beatles, tuvo que cancelar una serie de conciertos debidos a problemas en su salud, evento que llevó a su equipo de trabajo a remarcar que no se trataba de un contagio por Covid-19, lo que a su vez llevó a alarmar a sus seguidores pues se temía que se tratara de algo crónico.

En ese sentido, se reveló que el concierto que tenía programado en el Four Winds Casino, ubicado en New Buffalo, Michigan del pasado 1 de octubre, quedaba oficialmente pospuesto pues luego de no haberse realizado, estaba la esperanza de reagendarlo para ese mismo fin de semana, algo por lo cual los fans del músico de 82 años de edad se alarmaron más pues debido a esta gira, también tiene planeado pisar suelo mexicano.

"Ringo está enfermo y esperaba poder continuar, de ahí la decisión tardía, pero afectó su voz, por lo que el programa de esta noche, programado para comenzar en unas horas, se canceló", dijo su oficina entonces.

Sin embargo, aún cuando se hizo énfasis en que no portaba el virus SARS-CoV-2, este lunes 3 de octubre se informó a través de sus redes sociales que sí era positivo a la enfermedad, por lo que hasta el 9 de octubre no se reencontrará con su público cancelando un total de siete presentaciones de la gira denominada 'All Starr'. "Ringo espera reanudar lo antes posible y se está recuperando en casa", dice la publicación.

"Como siempre, él y los All Starrs envían paz y amor a sus fans y esperan verlos de nuevo en la carretera pronto".

El baterista de The Beatles se presentará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo 19 de octubre, fecha que derivado de este acontecimiento no ha sufrido modificaciones; sin embargo, será con base a la evolución de su salud y la agenda de trabajo que tenga para regentar las fechas canceladas en Estados Unidos que se informe si los fans mexicanos tendrán que esperar a verlo o bien, si el plan se mantiene en pie.

