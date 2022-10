Andrea Escalona arma berrinche en 'Hoy' y 'El Negro' Araiza la pone en su lugar: "Eres descarada"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora y actriz Andrea Escalona, quien se integró a las filas de Televisa desde 2018, de nueva cuenta logró desatar la polémica pues armó tremendo berrinche en el programa Hoy en plena transmisión en vivo. La hija de la fallecida productora Magda Rodríguez volvió a las andadas y esta mañana de lunes enfureció durante una de las dinámicas en las que participa todo el elenco.

Meses atrás la exnovia de Daniel Bisogno, quien ahora espera a su primer hijo con su novio Marcos Estrada, se había caracterizado porque en cada juego de Hoy armaba zafarrancho con tal de conseguir el triunfo pero últimamente ya estaba un poco más tranquila en ese aspecto. En un tiempo se llegó a especular que 'La Escalona' recibió un ultimátum para que frenara su competitividad pues los televidentes ya la consideraban "insoportable".

Andrea Escalona armó berrinche en el foro

Durante la mañana de este 3 de octubre la sobrina de la productora Andrea Rodríguez Doria una vez más armó la polémica en pleno matutino de Las Estrellas pues se quejó de que el juez, en este caso Raúl 'El Negro' Araiza, solo la estaba regañando a ella y a su equipo conformado por Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Aylín Mujica, por hacer trampa y aseguraba que a sus adversarios no les decía nada.

Luego de varias llamadas de atención por parte de Raúl y antes de tomar su turno para jugar, Andreita no se pudo contener más y explotó: "Ha estado hablando mucho el churrito allá", dijo Araiza y así respondió la presentadora mexicana: "Qué mala onda, porque no están siendo parejos, allá también la soplan y no dicen nada, si la soplan de aquel lado, pues que la soplen", expresó ella ya muy molesta e incómoda.

Es que tú eres descaradita", respondió Araiza.

Inmediatamente después la conductora de 36 años siguió rezongándole a 'El Negrito' porque consideraba injusto que ella se llevara los regaños siempre: "No se justifique por favor y juegue", le dijo el juez en medio del silencio incómodo que había en el foro y las miradas de todo el elenco de Hoy. Por si fuera poco, Andy tuvo que enfrentarse a Tania Rincón y debido a que el final estuvo muy reñido, la producción les dio empate lo cual también la molestó.

