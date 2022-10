Con el sentimiento a flor de piel, estrella de TV se viste de luto: "Fue tan repentino"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Este lunes, 3 de octubre, una querida estrella de televisión acudió como invitada a un show de variedad donde dio una devastadora noticia y es que, recientemente tuvo que despedirse de uno de sus seres queridos. De acuerdo con las declaraciones de la famosa, los hechos ocurrieron de manera repentina y parece ser que fueron desgarradores, ya que, describió todo como una situación "horrible" para ella.

Se trata de la celebridad de programas de telerrealidad como The Simple life y Project Runway, Nicole Richie, quien durante la mañana de hoy, acudió al show de entrevistas de Drew Barrymore y, durante la conversación reveló que había sufrido un duro golpe, después de que su querida mascota, un dragón barbudo, nombrado como 'Speedy', perdió la vida recientemente. Este hecho causó gran sorpresa en la protagonista de Los Ángeles de Charlie.

Nicole Richie y 'Speedy'

Y es que, es posible que muchos no lo sepan, pero la actriz de Jamás besada sentía cierto cariño por 'Speedy', ya que, un par de años atrás entrevistó a la diseñadora de modas, de manera remota debido a que la pandemia por Covid-19 se encontraba en su máximo apogeo y, en aquel entonces, ambas famosas mostraron a sus respectivos dragones barbudos, incluso llegaron a mencionar que los presentarían para que se convirtieran en grandes amigos.

Cabe señalar que, 'Speedy' representó una parte importante en la vida de Nicole, ya que, ambos aparecieron posando en diversas fotografías de Instagram de la celebridad, es por este motivo que la actriz de Kids in America terminó desbastada por la pérdida. Como se mencionó anteriormente, la famosa mencionó que su mascota no falleció por una enfermedad, sino que todo ocurrió de manera "repentina" y sumamente "sorpresiva".

'Speedy' refrescándose

Aunque Richie no profundizó mucho más sobre la posible causa de muerte de su dragón barbudo, sí mencionó que se trató de despedida "horrible" y "mala", por lo que se puede se estima que el réptil pudo tener un deceso doloroso, aunque esto no es posible saberlo de manera oficial. Por su parte, Drew Barrymore solo pudo expresar un "Oh no", mientras se llevaba las manos a la boca en una señal de sorpresa y tristeza.

Fuentes: Tribuna