Cynthia Klitbo aparece en 'VLA' ahogada en llanto y manda fuerte recadito a Juan Vidal y Niurka

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz Cynthia Klitbo, quien es una de las villanas más queridas de todo Televisa, dejó impactados a los televidentes del programa Venga la Alegría debido a que apareció ahogada en llanto mientras hablaba de su exnovio Juan Vidal, quien ahora acaba de comprometerse en matrimonio con Niurka Marcos. La famosa mexicana aprovechó las cámaras para enviar un duro mensaje a esta pareja.

Como se sabe la intérprete de novelas como El privilegio de amar, Atrévete a soñar y Mujer de Nadie desató la polémica cuando le mandó a decir a la exesposa de Juan Osorio que tuviera cuidado con Vidal dentro de La Casa de los Famosos porque era un "chichifo" y al mismo tiempo expuso que el galán originario de República Dominicana por haberle quedado debiendo una fuerte cantidad de dinero.

Fuente: Internet

Momentos después Niurka le dijo a la gran amiga de Angélica Rivera que era una "ardida" y que por ello estaba tratando de separarla de Juan. Sin embargo, en su reciente encuentro con los medios de comunicación Cynthia dejó ver que sí quedó muy dolida luego de su noviazgo con el dominicano y hasta rompió en llanto: "Perdóname es que esos temas a mí me duelen, es algo que yo aún no puedo hablarlo", expresó con los ojos llenos de lágrimas.

La oriunda de Fresnillo, Zacatecas, fue sincera ante los reporteros de VLA y otros programas pues reconoció que su romance con Vidal fue un error: "Qué soledad debo haber tenido para creer todo lo que se me dijo. Lloré mucho, pasé muchos momentos muy difíciles, mi hija al lado mío", explicó. Sin embargo, cuando se le preguntó qué opinaba acerca del compromiso matrimonial que ahora tiene su ex con Niurka, ella prefirió no dar su opinión.

Juan y Niurka ya están comprometidos

Cynthia aseguró que no estaba enterada de los detalles de la relación que tienen la vedette cubana y Vidal y les mandó un certero recadito a través de las cámaras de TV Azteca: "Yo la caca la saco de mi vida, y se le baja al escusado y a ese escusado ya se le jaló hace mucho, a mí me tiene sin cuidado, no sé de qué me estás hablando, ni me interesa nada porque ya bastante estragos hicieron en mi vida", dijo contundente.

Asimismo, la intérprete de 55 años señaló que aún tiene un proceso legal en contra de Juan luego de que este presuntamente se resistió a pagar la deuda que tenía y dijo que está a la espera de avances en el caso. Cuando los reporteros le preguntaron a Klitbo si pronto se daría una nueva oportunidad sentimental, ella descartó por completo que vaya a creer en el amor tan fácil luego de lo que vivió y explicó que prefiere que su corazón sane por completo.

La verdad es que no tengo ganas en este momento que nadie físicamente se me acerque. De nuevas parejas, como te hablas dado cuenta, yo no sé si algún día voy a volver a soltar. Yo creo que la dignidad es importante y aunque te arranques el corazón cuando algo no es para ti te lo tienes que sacar".

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva