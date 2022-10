De terror: Querida celebridad lanza tremenda advertencia al futuro novio de su hija

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Para nadie es un secreto que algunos papás tienden a mostrarse sumamente celosos cuando tienen a una hija en casa, esta situación no es exclusiva de la gente promedio, sino que también las celebridades llegan a sufrir de ello, tal y como le ocurrió a una querida celebridad, quien no perdió oportunidad en lanzarle una tremenda advertencia a quien se atreva a ser el novio de su hija.

Se trata de la estrella de fútbol americano, Tom Brady, quien es reconocido por su rol como mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers. Como algunos sabrán, además de ser un gran jugador, el atleta también es reconocido por ser un amoroso padre de familia, esto a pesar de las tensiones que, se dice, ha vivido recientemente con su esposa Gisele Bündchen porque el famoso decidió retomar su carrera de deportista, aunque hace algún tiempo ya se había retirado.

Pese a este incomodo tema, Tom no perdió la oportunidad de dejar en claro su postura en caso de que su hija, la pequeña Vivian Brady, llegase a tener novio en algún futuro. Todo ocurrió luego de que el atleta terminó de instalar las decoraciones para Halloween, hecho que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, en una de sus historias. En la publicación temporal se podía ver una lapida falsa colocada en lo que parece ser el centro del jardín, donde se podían leer las palabras: "Cualquiera que salga con mi hija".

Historia de Tom Brady

Aunque esto no fue todo, ya que Brady acompañó la curiosa imagen con un texto en el que menciona: "Quiero ser tan claro como un cristal", acompañado de emojis riendo y un corazón, lo que hacía entera referencia a que se trataba de una broma por las festividades, aunque existe un dicho que reza: "De broma en broma, la verdad se asoma", es posible que el famoso jugador sí siente un poco de temor al momento en el que su hija llegue a casa acompañada de una pareja.

Tom Brady y su familia

Como se mencionó anteriormente, este jocoso momento se vivió justo cuando el deportista atraviesa una crisis familiar, ya que, su esposa estaría molesta con él por anunciar su regreso a los campos de juego, esto a pesar de que hace poco tiempo declaró que la vida en casa le había permitido explorar aspectos diferentes que no conocía de sí mismo. Según algunos informes, la mujer, de 42 años, le reclamó al atleta que, debido a su carrera deportiva, ella siempre debía encargarse de sus tres hijos, aunque parece ser que las cosas se han mantenido relativamente tranquilas y, por el momento, no hay señales de una separación, esto según información de Page Six.

