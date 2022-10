Fin a los rumores: David Beckham interviene entre supuesto pleito entre Victoria y Nicola Peltz

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- La vida en familia suele ser un poco complicada a la mayoría de las veces, más cuando pesa mucho la teoría respecto a que las suegras suelen ser muy difíciles de sobrellevar y si a esto se le suma que la involucrada es una celebridad e ícono de la moda, el chisme se pone más denso, justo como le acaba de pasar a la exSpice Girl, Victoria Beckham y a su nuera, la modelo Nicola Peltz.

La joven modelo se casó con el hijo mayor de David y Victoria Beckham, Brooklyn Beckham, el pasado 9 de abril y desde entonces se ha esparcido el rumor sobre una mala relación entre suegra y nuera, en especial de parte de la intérprete de temas como Wannabe o 2 Become 1 quien aparentemente tomó muy mal que para el gran día de su primogénito, la mujer que eligió como pareja despreció usar un vestido de novia hecho por la marca de moda que ella posee, lo cual comenzó con la mala relación entre ambas pues es conocido que para la excitante la moda es lo que más la ha llevado a sobresalir en la industria.

En medio de todo este embrollo, la pareja concedió una entrevista para la revista Grazia US en donde las declaraciones de ambos dejaron ver que sí había problemas entre ambas mujeres, por lo que el 'chisme' se hizo más grande en especial luego que el primogénito de una de las parejas más prestigiosas del espectáculo dejara claro que para él no hay mayor prioridad que su esposa, haciendo a un lado a la mujer que lo trajo al mundo.

"Para ser honesto, mi esposa es obviamente mi primera prioridad y nunca quiero verla molesta. Cuando la gente dice cosas ridículas, simplemente hablamos de ello y seguimos adelante. Nos apoyamos mutuamente al 100 por ciento y seguimos adelante juntos", declaró.

La entrevista fue calificada, según medios británicos, como un acto de "lavar la ropa sucia de la familia en público", algo que el exjugador del Real Madrid, David Beckham no iba a permitir y por lo que se vio orillado a intervenir, pues de acuerdo con fuentes cercanas, habló en privado con su primogénito y le dejó claro cómo son las cosas en su familia, lo que a su vez los ha mantenido lejos de rumores y polémicas que ahora no necesitan.

"No creo que David haya perdido nunca los estribos con Brooklyn o haya tenido motivos para hablarle con dureza, pero eso finalmente sucedió. Lo discutió con él y le dijo: 'No hacemos esto en nuestra familia, y sabes que no hacemos esto en nuestra familia'", dijo la fuente a Daily Mail.

Aunque no se ha revelado específicamente qué fue lo que David Beckham le advirtió a su primogénito, sigue siendo tema de discusión que durante la boda de ambos todos, excepto la novia, usaron prensas de la marca de ropa de Victoria, algo por lo que para la citada revista, Nicola Peltz explicó: "Nos conectamos para comenzar a diseñar el vestido, y luego pasaron unos días y no escuché nada. Victoria llamó a mi mamá y dijo que su taller no pudo asistir. Entonces, hablé con mi mamá y [mi estilista] Leslie [Fremar], y les dije: 'Bueno, desafortunadamente, esto no puede suceder, entonces, ¿cuál es el siguiente paso?'. He sido fan de Valentino y su alta costura durante mucho tiempo. Tuve mucha suerte de poder viajar [al taller] para probarme el vestido. Eso es realmente lo que sucedió".

