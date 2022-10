¿Golpe a Meghan? Filtran secreto del Príncipe Harry: "Estaba aterrado de que la prensa se enterara"

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Parece ser que octubre no representó un buen comienzo para el hijo menor de la Princesa Diana, Harry Windsor, quien ya de por sí pasó por malos momentos durante su estancia en Europa durante el funeral de su querida abuela, Isabel II. Y es que, resulta ser que, este lunes, el Duque de Sussex recibió un duro golpe luego de que se filtró uno de sus más grandes secretos.

Como muchos sabrán, prácticamente dos días después del fallecimiento de la Reina Elizabeth, se comenzaron a viralizar fragmentos del libro Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown, en donde destaparon varias cosas que podrían terminar incomodando a Harry y a Meghan Markle, a quienes exhibieron como personas poco flexibles, aunque las críticas más fuertes se las llevó la actriz de Suits, quien fue calificada por los exmiembros de su personal como una "psicótica" y "narcisista".

Fotografía de Harry Windsor y Meghan Markle

Luego de varios días todo indicaría que las aguas se habían calmado, pero parece ser que los medios se estaban preparando para lo que venía. Resulta ser que el libro anteriormente mencionado, el cual fue escrito por el experto real, Valentine Low, reveló que, presuntamente, el Príncipe William, de 40 años, habría ondeado la bandera de paz, después de que el hijo menor de Carlos III diera una explosiva entrevista a The Sun, donde habló sobre el creciente distanciamiento que existía entre él y su hermano.

Ciertamente estamos en caminos diferentes en este momento, pero siempre estaré ahí para él, ya que sé que él siempre estará para mí", declaró Harry en dicha entrevista

Según datos obtenidos por Low, el ahora Príncipe de Gales, le envió un mensaje de texto a su hermano en el que le preguntó si estaría dispuesto a reunirse con él. Se presume que, en primera instancia, Harry se habría mostrado abierto a ver a su hermano, pero todo cambió cuando William le dijo que su secretario privado estaría en la sala durante dicha reunión, esto es debido a que el royal tenía problemas de agenda y no podía dejar fuera a su empleado.

Fotografía de Harry y William

Según información de Courtiers, el pelirrojo de 38 años se negó después de recibir dicha noticia. Según datos de Low, Harry dejó pasar la oportunidad debido a que estaba aterrado de que cualquier cosa que se dijera durante dicha charla terminase por ser filtrada a la prensa. Cabe señalar que, luego del fallecimiento de Isabel II, Harry y William impresionaron a las masas tras mostrarse a fuera del palacio de Windsor juntos y aunque muchos pensaron que esto significaba que ambos se habrían reconciliado, lo cierto es que algunas fuentes cercanas a los hermanos confirman que esto no es verdad y que, probablemente, lleguen a demorar bastante en hacerlo.

