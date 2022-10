Natalia Alcocer confirma en 'VLA' que perdió bebé por agresiones de su ex: "Lo quiero en la cárcel"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y conductora Natalia Alcocer, quien inició su carrera actuando en diversos proyectos de Televisa, de nueva cuenta apareció en el programa Venga la Alegría para hablar de la denuncia penal que tiene en contra de su exmarido Juan José Chimal, a quien acusó de violencia física y verbal. En esta ocasión dio detalles acerca del aborto que sufrió por el presunto maltrato de su expareja.

En primer lugar la llamada 'La Vikinga' confesó que estaba muy dolida porque Telemundo, donde recientemente participó en La Casa de los Famosos, le abrió las puertas al empresario mexicano para que desmintiera su versión de que la golpeó mientras estuvieron juntos: "Es el patrón de muchos agresores... yo solo estoy pidiendo paz, que el sistema haga su trabajo... es un agresor que culpa a su víctima por haberla golpeado", dijo molesta.

Juan José Chimal desmintió la versión de Natalia

La exconcursante del reality Survivor México aseguró que Juan José sí la golpeó y dijo que para prueba están los videos que ella ha mostrado, pues él sigue asegurando que estas grabaciones están editadas para hacerlo quedar mal: "Su familia dice que eso solo fue un empujencito... ahí están las imágenes". Alcocer también declaró que había perdido un bebé por la violencia que ejerció el empresario en su contra:

Perdí un bebé, me pateó cuando estaba embarazada de mi hija Bruna, fue en Los Cabos, esas imágenes son de cuando me golpeó embarazada... yo perdí un bebé a causa de violencia", reiteró.

La intérprete mexicana de 32 años sigue asegurando que las autoridades mexicanas no han hecho su trabajo como debe de ser porque Juan José tiene muchas influencias dentro de las leyes, recordando que es excuñado del expresidente Enrique Peña Nieto: "Hace una semana todavía seguía diciéndole a mis hijas que no les daba dinero por mi culpa, que porque yo lo quiero meter a la cárcel", explicó y expuso porqué su primera hija no tiene el apellido Chimal.

Que el señor diga porqué no le dio el apellido... fue porque estaba cuidando a Enrique Peña Nieto, por eso no le quiso dar su apellido", añadió.

Natalia y sus tres hijas

Los conductores de TV Azteca cuestionaron a Natalia sobre qué resolución espera de su caso y afirmó que ella lo único que busca es que Juan José no la vuelva a buscar ni a ella ni a las niñas: "Yo no quiero un peso del señor, yo lo que quiero es que me deje en paz... quiero que el señor esté en la cárcel, quiero que me deje en paz". 'La Vikinga' afirma que no le interesa el dinero que le pueda dar su exesposo pues se considera una mujer autosuficiente que sacará adelante a sus hijas sola:

El señor se puso en sus empresas como socio, amigas mías están declarando en mi contra... no es posible que el señor salga de su viaje y a sus hijas las tenga batallando".

