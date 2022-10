"No me arrepiento de nada": Luis de Llano reaparece ante la prensa tras demanda de Sasha Sokol

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Han pasado 7 meses desde que la cantante y actriz, Sasha Sokol, acusó públicamente a Luis de Llano por el presunto abuso que vivió a manos del productor, cuando ella todavía era menor de edad. Por este motivo la famosa llegó a las instancias legales para interponer una denuncia y una demanda civil en contra del también empresario, por los cargos de daño moral.

Después de poco más de 2 meses de silencio, Luis de Llano reapareció ante los medios de comunicación luego de que Sasha Sokol manifestó que el proceso legal en contra del productor sigue en curso, además de insistir en que espera una disculpa pública de su parte, así como una indemnización monetaria, cuyo monto –no revelado– se destinará en su totalidad a una organización no lucrativa.

Al ser captado por la prensa durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, Luis enfrentó a los periodistas y confesó que se encuentra en perfecto estado pese a los cuestionamientos en su contra, debido a que la ex Timbiriche lo señaló por haber mantenido un romance con ella cuando tenía solo 14 años, aprovechándose de la confianza y cariño que le tenía.

Muchas gracias, estoy muy bien, trabajando mucho, ya muy pronto espero poder darles (noticias)", dijo en primera instancia. Sin embargo, al llegar las primeras preguntas sobre la Sokol, el productor contestó: "No, no, de eso no voy a hablar, en buena onda, ya saben que siempre hablo con ustedes y les platico todo, pero no es todavía el momento".

Al respecto de su estado de ánimo y lo que se ha dicho en su contra, De Llano manifestó: "Yo estoy muy bien, estoy feliz, véanme, ¿no me ven la sonrisa? […] Que se hable y se seguirá hablando, pero yo estoy muy bien, muchas gracias, les agradezco su atención, no me ha afectado, estoy muy bien y denme chance".

Sin confirmar si ya fue notificado sobre la demanda en su contra, Luis de Llano destacó sentirse mejor que nunca y afirmó que no se arrepiente de ningún acto en su vida.

No voy a llegar a ningún acuerdo de nada, yo estoy tranquilo, muy bien, mi familia me ha respaldado muy bien, mis amigos, y ustedes la prensa. Nunca me he arrepentido de nada, al contrario, estoy muy orgulloso de mi nombre, mi trayectoria, mi carrera", expresó.

De la misma manera, el productor aseguró que no ofrecerá justificaciones por ninguno de sus actos, y desestimó que tenga pensado proceder legalmente contra la cantante y actriz.

Espero esto se resuelva de una forma sana, correcta y justa […] Yo no me disculpo de nada, ni me arrepiento de nada, porque yo no hice nada, según yo y según mucha gente […] No voy a demandar, yo sería incapaz, no voy a demandar, aunque me difamen yo sería incapaz, yo soy una persona recta, entonces no hablo de eso. Llegará el momento (de hablar), pero las cosas tienen que llevar un proceso y lo voy a hacer", culminó.

Fuente: Tribuna