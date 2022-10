Pese a tomarse un descanso de los conciertos, BTS no para y anuncia nueva sorpresa para sus fans

Comparta este artículo

Seúl, Corea del Sur.- Hace algunos meses, BTS hizo que el corazón de ARMY se detuviera por unos segundos cuando anunciaron que se 'separarían', aunque esto fue aclarado horas después y resultó ser que los famosos habían decidido que se tomarían un descanso de los conciertos para enfocarse en sus proyectos personales, a pesar de ello, la boy-band no ha dejado de lanzar sorpresas para sus fans, a quienes no paran de consentir.

Como ya muchos sabrán, actualmente, Bangtn Sonyeondan se encuentran en una etapa decisiva, ya que, Jin está próximo a cumplir la edad suficiente para ser enviado a realizar su servicio militar, lo que significa que la banda se vería afectada. Mientras tanto, el Gobierno de Corea del Sur se encuentra debatiendo si es buena idea enviar a los idols a cumplir con su deber para con la nación asiática, ya que estos siete chicos han generado ganancias millonarias para su país, por lo que algunas personas consideran que ya hicieron suficiente.

Fotografía de BTS

Mientras este tema se decide, BTS no se ha detenido e incluso en días recientes anunciaron que lanzarían un nuevo video juego, el cual crearon en colaboración con Cookie Run. De acuerdo con algunos informes, la aplicación se llamará The Tales of Bangtan Kingdom. Hasta el momento se desconoce cuál será la temática que este nuevo proyecto de la banda pop, pero el pasado domingo, 2 de octubre compartieron un video en el canal de YouTube de Cookie Run donde se les veía sumamente emocionados.

En el clip de apenas 1 minuto de duración, se puede ver al grupo llegar a un set de fantasía, el cual tiene un castillo y diversas golosinas hecha de utilería que funcionan como decoración. Por su parte, algunos chicos tomaron algunas galletas y comenzaron a degustarlas. Segundos después se les puede ver con una hoja y un lápiz mientras se ponen a diseñar a quienes serían sus respectivos personajes, claro que el proceso se ve bastante divertido, incluso se les ve bromear mientras hacen diseños graciosos.

Según algunos informes, el ARMY no tendrá que esperar demasiado para ver los adelantos del videojuego, ya que, el primer episodio de éste se estrenará el próximo sábado, 8 de octubre, mientras que el segundo estará disponible para el 11 del mismo mes, es decir, el día lunes, por lo que, pese a que muchas fans no podrán verlos en un concierto (en fechas próximas) sí que podrán verlos jugar.

Fuentes: Tribuna