¿Pleito familiar? Beyoncé paraliza a sus seguidores tras enviarle este 'recadito' a su hermana

Nueva York, Estados Unidos.- El talento de Beyoncé para la música es algo que no se puede discutir, pero lo que no muchos saben es que la celebridad cuenta con una hermana que posee el mismo don que ella, hecho por el que la cantante de Partition, Single Ladies y Halo no dudó en enviarle un tremendo 'recadito' a su familiar... ¿será que la estrella del pop tiene algún pleito familiar? Si quieres averiguarlo, no dejes de leer.

Desde que era pequeña, Beyoncé demostró poseer afinidad por las artes, aunque su verdadera pasión era la música, también se sabe que estudió en la Escuela Preparatoria para las Artes Escénicas y Visuales, en Houston, Texas, estado de donde es nativa. Con el pasar del tiempo y mucho trabajo duro, la intérprete de Say My Name logró apoderarse de un lugar privilegiado en la industria musical, misma que es reconocida por ser sumamente exigente con los integrantes de su gremio.

Sin embargo, lo que muy pocas personas saben es que, parece ser que, la familia de la pareja de Jay-Z está llena de talento para la música, hecho que dejó en claro la misma Beyoncé durante la tarde del pasado domingo, 2 de octubre, cuando la celebridad sacudió a sus más de 276 millones de fans en Instagram, después de que compartió una fotografía de su hermana, Bianca Lawson, a quien se le ve mostrar una radiante sonrisa mientras sostenía dos ramos de flores, ¿la razón? La mujer había obtenido un gran logro personal y profesional.

Hermana de Beyoncé se lleva especial logro

Si bien, la imagen de Beyoncé está asociada al pop, parece ser que lo de Bianca está más encaminado a la música clásica y a la creación de sus propias melodías, hecho que la propia cantante de Listen dejó entrever en el mensaje que acompañó al pie de página de la imagen que mostró en la red social de la cámara multicolor. Y es que, parece ser que su hermana obtuvo el gran logro de convertirse en la primera mujer afroamericana en componer para el Ballet de la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con las declaraciones de Beyoncé, su Lawson compuso una pieza musical "fenomenal", hecho que provocó que la cantante, como toda buena hermana presumiera dicho logro con bombo y platillo frente a sus millones de fans, ya que, como muchos sabrán, la industria cultural de La Gran Manzana es una de las más exigentes a nivel mundial y únicamente aceptan a lo mejor de lo mejor y entre ellos, parece ser que, Bianca, fue quien brilló más.

Mi amada hermana, no hay palabras para expresar el orgullo y admiración que siento por ti. Eres una visionaria y una de una. Felicidades por ser la primera mujer afroamericana en componer para el Ballet de la ciudad de Nueva York. La pieza que compuso es fenomenal. Te amo profundamente

